par

Qu’arrive-t-il lorsque des centaines de personnes chantent la même journée aux quatre coins de la planète pour faire une différence dans la vie d’autres êtres humains?

«La journée m’enchante» se donne comme défi de créer une vague de joie et d’amour sur la planète tous les premiers samedis du mois de février depuis 2005. L’initiative québécoise propose à monsieur et madame tout de monde de mobiliser un petit groupe de personnes de son entourage afin d’aller chanter, dans une atmosphère conviviale, avec les personnes âgées. Le rendez-vous 2019 aura lieu le samedi 2 février.

«La journée m’enchante» s’inscrit dans un cadre volontaire où l’objectif est d’apporter de la joie et du bonheur aux personnes qui vivent parfois des moments de solitude. Les participants de «La journée m’enchante» sont appelés «enchanteurs», tandis que les hôtes sont nommés les «enchantés».

Depuis 2005, le projet a donné naissance à plus de 7500 enchanteurs et 34 000 enchantés répartis au Québec, en Ontario, en France, en Italie, en Belgique, au Costa Rica, à l’ile de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et au Sénégal.

Les quatre étapes de participation : 1- créer un groupe de cinq à 10 personnes; 2- contacter le ou la responsable de l‘établissement choisi; 3- créer un carnet de chant personnalisé pour l’événement grâce au site web qui propose plus de 150 chansons connues de nos ainés; 4- S’inscrire : l’inscription au projet est gratuite, mais requise.

Simple à réaliser, le projet se veut une occasion de partager une expérience humaine enrichissante. Quelques copies du carnet de chants sont distribuées aux «enchantés». On chante ensemble, on tourne une page, on tient une main, on échange un sourire, un regard… et la magie s’installe!

Pour inscrire votre groupe ou obtenir de plus amples renseignements, visiter le site web du projet www.journee joie.org.