La Journée des Arbres TD 2018 a été un succès!

par

Le 22 septembre dernier, une trentaine de bénévoles sont venus planter 150 arbres sur un terrain près d’un marais salé à Pointe-du-Chêne. Cet événement annuel, qui a lieu dans des communautés partout au Canada, est organisé par la Banque TD. Depuis 2015, l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac collabore avec les responsables de l’événement pour identifier un terrain qui pourrait bénéficier de la présence d’arbres. Les espèces d’arbres sont choisies en fonction de celles qui sont les plus propices à améliorer la biodiversité de la région et ainsi fournir un habitat pour les oiseaux, les insectes et autres animaux. Tous les arbres plantés sont des espèces indigènes provenant de pépinières locales. (Photo : Gracieuseté)