La journée de dégustation de sucre d’érable à Shédiac est très populaire

par

La journée de dégustation de sucre d’érable a connu un grand succès, dimanche, au Centre multifonctionnel de Shédiac. Organisée par le Club Lions de Shédiac, on a servi plus de 600 déjeuners. On pouvait également se sucrer le bec avec des palettes de tire d’érable.

L’activité a été très courue, de l’ouverture des portes à 10h jusqu’à 13h. Les enfants comme les grands ont bien aimé la tire sur palette, et encore mieux le déjeuner aux crêpes.

Les bénévoles du Club Lions de Shédiac étaient très occupés dans la cuisine et ils ont pu compter sur l’aide du personnel et des élèves de l’école Louis-J.-Robichaud. Tous les profits seront remis au comité plein air de l’école LJR.