La jeunesse dans les yeux

par

Belle saison!

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

Ahhh, l’été, c’est tellement une belle saison! Les belles couleurs, la senteur de la nature, la chaleur, les animaux, j’adore!

Ouain, pas vraiment. Premièrement, il fait chaud à mourir alors tout le monde transpire beaucoup et ça pue! En voila une senteur naturelle!! La chaleur est tellement grave que je dois me déplacer avec un ventilateur près de moi en tout temps. Il fait tellement chaud que je ne sais plus quoi faire de moi-même!

Deuxièmement, il y a des insectes tout partout, et pour ceux qui me connaissent, des insectes, c’est un «big no no». Les june bugs, ce sont ceux que je déteste le plus. Les grosses bibittes rondes qui se collent aux cheveux et qui sont bons à rien!! Aussi, il y a les oiseaux qui crient à tout défaire à six heures du matin!! Je ne vis pas dans une ferme où le coq fait «COCKEDOODLE-DOOOOOO» à des heures inacceptables. Ça fait mal aux oreilles!!

L’été ça peut être amusant si vous êtes comme moi, très paresseuse. Deux mois à ne faire absolument rien. Wow! C’est excitant! Deux mois où je dors pour 14 heures une journée, et deux heures l’autre. Deux mois à regarder mes émissions préférées pendant toute la journée, deux mois à ne plus me rappeler quel jour de la semaine on est, deux mois à déjeuner à 14 heures, diner à 20 heures et souper à minuit, deux mois à sauter dans la piscine puisque je déteste les plages et probablement que j’irai à cette piscine deux fois maximum puisque je ne sors jamais.

Il y en a qui sont très productifs pendant l’été. Il y en a qui font du jogging à tous les matins, il y en a qui sont toujours à la plage, il y en a qui vont du hikimg, etc. Pour moi, ce n’est pas le cas du tout!! Alors vive l’été et les vacances!