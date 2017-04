La jeunesse dans les yeux

par

La belle température

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

La neige commence finalement à fondre et la température monte un peu. Le printemps est arrivé! Habituellement, j’ai toujours quelque chose de négatif à dire, mais pour être honnête, j’aime vraiment le printemps. L’hiver s’en va, la neige fond, il ne fait pas trop chaud et le soleil se couche plus tard. Le fun!

Bon… j’ai peut-être quelque chose de négatif à dire sur le printemps… Les insectes commencent à sortir! Je déteste les insectes avec passion! J’ai une grosse peur des insectes, une très très très très grosse peur! De plus, la plupart du temps, au début de cette belle saison, il y a encore tout plein de neige, ou plutôt, il y a de la slush pleine de crasse PARTOUT. Les oiseaux sortent aussi et ils font du bruit…un peu trop à mon goût! Ça n’aide pas à dormir les matins de fin de semaine ça!!

Bon, j’ai fini de me plaindre… Ce n’est pas si pire que ça le printemps. Ça nous rapproche de l’été, et de ses deux mois sans école. Deux mois à faire la paresseuse!!! Deux mois à ne faire absolument rien… J’aime ça moi! Et bien sur ce que j’aime aussi c’est que je n’ai plus besoin de porter un gros manteau qui fait transpirer. Il n’y a plus de température de -20 Celsius, ce qui veut aussi dire que mes cheveux ne gèlent plus quand ils sont encore mouillés et que je suis à l’extérieur. Il y aura plus de pluie c’est certain, mais c’est parfait parce que j’aime la pluie!

Encore une fois, vous avez eu, de ma part, un article où je me plains pour des choses inutiles! Le printemps, c’est une belle saison, c’est juste que moi je trouve toujours des choses négatives à dire sur tout. Un petit défaut sur lequel je dois travailler! La prochaine fois c’est promis je fais un effort!!!