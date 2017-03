La jeunesse dans les yeux

par

Atchou!!

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

Ahhhhh, les grippes, c’est tellement le fun! Avoir la gorge qui fait si mal que quand tu parles tu as l’air d’un monstre, ou, le nez qui coule en permanence au point qu’il y a un réel manque de mouchoirs dans la maison! Fantastique!!!

Moi, quand j’ai la grippe, c’est un beau mess!!! Je reste au lit toute la journée et c’est pas mal pénible mon affaire. Quand je me mouche, les gens se demandent «est-ce que c’est juste moi ou j’ai bien entendu un éléphant?» ou encore «c’est qui le trompettiste qui fait tout ce bruit!?» Quand mon nez est bouché, je dois respirer par la bouche et je sonne comme «Darth Vader». Oui, oui, vous voyez le grand monsieur de Star Wars, habillé tout en noir et qui respire avec une machine… Ben, ce n’est pas trop cute je vous assure…

Quand ma gorge me fait mal, c’est encore pire! Deux solutions, soit je tousse toujours soit je suis incapable de parler. Pas simple de choisir entre les deux! C’est pas mal tannant de devoir boire du thé à toutes les 20 minutes!! Quand mon nez est bouché et que ma gorge me fait mal au point où tousser est ma seule possibilité, c’est horrible…atroce…inimaginable!! Enfin si…imaginez Darth Vader qui s’étouffe constamment. Vous voyez? Ouais, ce n’est pas très paisible…c’est exactement ça!!!

Une chose que je n’aime pas, c’est quand mon nez coule en classe. J’ai trop peur de me lever et aller chercher un mouchoir alors je reste assise à ma place et je renifle pendant toute la période. Finalement je ne sais pas ce qui est le mieux dans ces deux cas, me lever et que tout le monde me regarde, ou faire un bruit fou en reniflant constamment?

Je suis rarement malade, mais quand je suis malade, je le suis vraiment!!! Je me compte quand même chanceuse car il y a des gens qui ont de pires maladies qu’une simple petite grippe et ça ne dure pas seulement quelques jours, cela peut durer des années. Alors, une petite grippe de temps en temps, je suis capable de l’endurer, pas si pire, mais j’avoue quand même que je m’en passerais bien!