La jeunesse dans les yeux

Un petit voyage

Txen Brun

La semaine passée, je suis allée au Maine avec ma meilleure amie. Nous nous y sommes rendues pour voir mon groupe de musique préférée, Panic! At The Disco, en concert. Ça faisait deux mois que j’attendais ce moment… Intense, c’est vous dire l’excitation! Vendredi soir, mon amie a couché chez moi et samedi matin, nous sommes parties pour le Maine, Portland exactement! Huit heures dans une voiture avec moi et mon amie qui crient… ce n’est pas la meilleure chose je vous assure. Pendant les huit heures de route, nous avons aussi mangé beaucoup de cochonn-ries… et nous avons écouté évidemment des tonnes de musique… Vous devinerez de quel groupe principalement!

Quand nous sommes arrivées à l’hôtel, nous étions vraiment très fatiguées. Nous nous sommes reposées un peu et après, nous avons pris une marche dans le quartier. C’est plaisant de découvrir une ville que l’on ne connait pas. Nous avons soupé dans un restaurant japonais puis nous sommes retournées à l’hôtel. Coucher dans un hôtel c’est aussi profiter de la piscine! J’aime beaucoup ça, mais l’eau de la piscine était tellement froide que nous sommes restées dans le jacuzzi la plupart du temps… c’était reposant après cette longue route et surtout en prévision de la grosse journée qui nous attendait!

Le lendemain matin, nous avons mangé à «IHop» pour déjeuner. C’était probablement un des meilleurs restaurants où j’ai mangé depuis longtemps. La nourriture était tellement bonne!! C’est principalement un restaurant de déjeuners et crêpes que l’on trouve aux États-Unis et huummm c’était bon, je vous le conseille! Après, nous sommes allées au centre commercial de la ville pour faire du magasinage. Il y a beaucoup de magasins que l’on ne trouve pas au Canada alors évidement j’ai beaucoup aimé ça. Quelques heures plus tard, nous avons poursuivi notre découverte du centre-ville de Portland et nous avons mangé des sorbets… délicieux!

Puis la soirée tant attendue est arrivée! Après s’être préparées nous nous sommes dirigées vers la salle du concert. C’était très amusant et à notre retour, nous étions toutes très fatiguées. Le lendemain, nous sommes reparties pour le Canada et j’ai dormi pendant une bonne partie du trajet.

Les voyages, ça fatigue, mais c’est le fun! J’ai hâte d’en faire un de nouveau! Suite de cette aventure la semaine prochaine!