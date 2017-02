La jeunesse dans les yeux

par

Amitié et compagnie

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

Mes amies sont des personnes très importantes pour moi. Elles sont toujours là pour me réconforter, me faire rire, me donner des conseils, etc. Sans mes amies, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais pas mal perdue sans elles, j’en suis certaine!

J’ai plusieurs amies dont quatre qui sont toujours là pour moi, quoi qu’il arrive. Parmi elles, j’en connais deux depuis la maternelle, une que j’ai rencontré en 3ieme année et une que je connais depuis que j’ai deux ans, c’est ma cousine. Souvent, quand on se chicane, c’est vraiment pour des raisons niaiseuses. Quelques minutes après, quand on réalise que la chicane était vraiment sans intérêt on se met à rire!

Mes amies ont un excellent sens de l’humour. Quand je suis avec elles, je ris tellement que ça m’en donne mal au ventre et j’en ai alors les larmes aux yeux! Aussi, mes amies savent toujours quoi dire et quoi faire quand je vis des moments difficiles. J’adore mes amies grâce à tout cela, mais aussi parce qu’elles m’appuient toujours dans mes choix et qu’elles me respectent beaucoup. Elles savent m’écouter quand j’ai des problèmes, sont honnêtes avec moi, et quand je fais quelque chose de mal elles n’ont pas peur de me le dire. C’est grâce à cela que l’on reconnait de vraies amies! Je sais que je peux leur dire n’importe quoi, que cela restera entre nous et qu’elles ne me jugeront pas.

J’aime énormément passer du temps avec mes amies, mais j’aime aussi parfois envoyer des messages à mes amies rencontrées sur l’internet. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des étrangers qui pourraient avoir 50 ans mais bien des adolescentes de mon âge qui ont les mêmes intérêts que moi, comme la musique par exemple.

Je «Skype» aussi souvent ma meilleur amie sur l’internet. Elle est très gentille et elle me fait toujours rire. Nous avons énormément de choses en commun. Des fois c’est le fun de pouvoir parler à quelqu’une que tu ne vois pas au quotidien. Il faut seulement faire attention et s’assurer que la personne est réellement ce qu’elle prétend être!

Des ami.e.s, on peut s’en faire tout partout et ça fait du bien d’en avoir!