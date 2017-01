La jeunesse dans les yeux

par

Des fois c’est cute et poilu

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

À la maison, on a une chatte. Elle s’appelle Diva. Elle est mignonne, mais je dois avouer qu’elle est un peu weird des fois… tout de suite, elle est sur mon lit… Elle s’approche de l’ordinateur…jrigjwporguiwp^rlpruje «—ouain, des chats ça saute sur les choses aussi… Semble qu’elle veuille écrire cet article avec moi!

Diva, est un chat, humm, comment dire? Unique! Oui c’est le bon mot! Parfois, elle court d’un bout à l’autre de la maison sans s’arrêter. Et elle peut faire ça pendant des heures, incroyable! Quand elle me miaule en pleine face, ça pue! Les soirs, quand ma porte de chambre est fermée, elle n’arrête pas de miauler et de gratter sur la porte pour que je la fasse entrer. Quand elle est picasse et que j’essaye de la flatter, elle veut me croquer un doigt … heureusement que ça ne fait pas mal des petites dents de chaton!

Cet été, elle était très poilue, c’est un persan tout gris, avec une belle petite face aplatie. Il y a un mois on l’a fait raser, et après elle paraissait toute maigrichonne. Moi qui pensais qu’elle était tout simplement grosse, ben non! Son poil faisait toute son épaisseur!

Parfois, elle se couche sur son dos et elle me regarde avec une drôle d’expression.

Ici, petite consigne de sécurité : si un chat se met sur son dos, ce n’est pas forcément pour que vous lui flattiez le ventre!! Vous allez vous faire attaquer! Ohhh oui!!! Alors attention à vos doigts! Ou, en tout cas ma Diva, elle, elle est comme ça!!! Peut-être à cause de son nom… allez savoir…

Diva a un côté très doux aussi. Elle vient me voir quand elle ronronne et elle se colle à moi. Elle se met en petite boule quand elle dort, elle se cache dans un petit coin et elle montre le bout de son nez quand mes amies viennent chez moi. Elle vient vers moi en courant quand elle entend le sac de friandises se faire secouer, et quand j’arrive de l’école elle m’attend à la porte. Si je monte dans ma chambre elle me suit tout de suite! Pas mal mignonne cette petite boule de poils…même sans!

Les chats sont d’excellents animaux de compagnie. Ma Diva, je l’aime beaucoup, même quand elle est picasse!

Donnez beaucoup d’amour à vos animaux de compagnie! Laissez-les savoir que vous les aimez et ils vous aimeront en retour!

Et si vous n’en avez pas encore, il y a différentes solutions pour en adopter un. Mais attention, ce doit être un choix réfléchi, eux aussi peuvent avoir de la peine si on n’en prend pas soin! Alors aimez-les! Et comme dirait Diva… Miiaaaaaooouuuuu