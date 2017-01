La jeunesse dans les yeux

par

Mascara et compagnie

Txen Brun

Parlons d’un sujet du quotidien, le maquillage! Moi, j’adore ça, une véritable passion!! J’aime essayer du nouveau maquillage et pouvoir expérimenter, le fun! Malheureusement, il y a quelques petits problèmes avec cette belle invention…

Le premier gros problème avec du maquillage, c’est que plus tu en utilises, plus ça coûte cher…ouch c’en est même douloureux pour ma banque! Avant, j’achetais mon maquillage dans les pharmacies, ça n’était pas trop cher et la plupart du temps ça faisait l’affaire. Quand j’ai commencé à utiliser du maquillage de plus en plus souvent, forcément le prix a augmenté lui aussi de plus en plus… peut être aussi parce que j’allais en acheter dans des magasins spécialisés, plus dispendieux… beaucoup plus dispendieux…

Mon plus beau magasin pour cette passion, Sephora… Entrer là c’est comme entrer au paradis pour moi. Il y a tellement de sortes de produits différents de maquillage… incroyable… le bonheur!! Le problème, c’est que les prix sont TRES élevés, mais la qualité y est très bonne alors je finis par gaspiller tout mon argent dans ce magasin… oops… mais, point positif, ça dure plus longtemps!!! Alors… pourquoi se priver?

Le deuxième énorme problème avec le maquillage, c’est que quand je dois me préparer dans l’espace de 15 minutes, c’est impossible!!! Je suis incapable de me maquiller en si peu de temps! J’ai besoin d’une bonne heure pour me maquiller moi!! Dans 15 minutes, j’ai juste le temps de faire trois étapes! Les autres 17 étapes, je les laisse de côté!? Ahh ça non! Trois étapes sur 17, autant me recoucher et ne pas sortir, alors je prévois toujours mon temps pour toutes les faire! Mon père me disait souvent que je devais pouvoir me préparer en 15, 30, 60 minutes selon les circonstances… Ben c’est ça, souvent les circonstances ont besoin de 60 minutes!

Enfin, le troisième problème avec le fait de porter du maquillage, c’est que les gens vont souvent avoir des commentaires. Il y en a qui sont bons, d’autres moins. Parfois on me demande «Tu te mets belle pour qui??» à ça, moi je réponds «Ben quoi, je ne peux pas me mettre belle juste pour moi-même?»

Alors faites ce que vous aimez sans vous soucier du regard des autres! Moi j’aime me maquiller, et vous c’est quoi votre passion?