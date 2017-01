La jeunesse dans les yeux

par

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

Aahhhhh, une grosse et belle boule de neige en pleine face…ça c’est l’hiver.

Moi, je n’aime pas l’hiver, je déteste même l’hiver avec passion. Quand il y a de la neige et que le soleil sort, la neige fond et il y a de la «slush» partout, que c’est tannant! Il fait trop froid et ce n’est vraiment pas «cute» de porter un gros manteau de neige tout pouffi!!! A cet instant vous vous demandez probablement «Elle aime quoi cette fille? Elle se plaint toujours!». Ma réponse à ça : vous avez raison, et je n’arrêterai jamais de me plaindre, ça non! La neige, la glace, le froid, les grippes, nope, ce n’est pas pour moi! Pendant l’hiver, moi, j’hiberne dans ma chambre!

En fait si, il y a une chose que j’aime pendant l’hiver, c’est les tempêtes! Ce n’est surtout pas parce qu’il y a beaucoup de neige et que je peux aller jouer dehors en revanche! Vous savez ce qui se passe quand il y a trop de neige? Non? Les rues sont fermées! Vous savez ce qu’il se passe quand les rues sont fermées? Toujours pas? Les autobus ne circulent pas! Ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’école!!! Quand il n’y a pas d’école, moi, je suis une fille TRÈS contente!! Ah, vous voyez, là je ne me plains pas!

À toutes les fois qu’il y avait une tempête de neige, mon père me faisait mettre mon habit de neige pour aller jouer dehors. On faisait des bonhommes de neige et des batailles de boules de neige à n’en plus finir. Ca n’était pas mon activité favorite, mais mon père aimait beaucoup cela alors c’était une bonne manière de passer du temps avec lui. Il devenait tellement excité quand j’allais jouer dehors avec lui, incroyable! A se demander lequel de nous deux était l’enfant! Là, c’était lui pour sûr, et j’adorai ça!

Bon, maintenant que j’ai fini de me plaindre de la neige et du froid glacial, j’espère que vous avez tous passé de belles vacances et un bon hi-ver…sans trop de neige pour l’instant…

Alors à votre avis, combien de tempêtes cette année? Est-ce que 2017 sera à la hauteur de 2016? J’en profite pour vous souhaiter une excellente année 2017!