La jeunesse dans les yeux

par

Un moment inoubliable!

Txen Brun

txentchelabrun@yahoo.com

Cette année, j’ai eu un très beau Noël! J’ai eu un cadeau que je n’oublierai jamais, c’est certain! Je pense d’ailleurs que c’est le meilleur cadeau que je n’ai jamais eu, alors c’est vous dire à quel point le cadeau est important! Je vais vous raconter comment ça s’est passé…

Le soir de Noël, nous étions tous chez mes grands-parents pour un souper de Noël. Ma famille n’arrêtait pas de me taquiner en me disant que j’allais avoir un autre cadeau un peu plus tard en soirée… Je leur demandais si c’était un gros cadeau ou un petit cadeau. Leur réponse était toujours la même : «c’est petit mais gros et c’est gros mais petit». J’étais tellement excitée de savoir ce que cela pouvait bien être.

Plus tard, est venu le temps d’ouvrir mon cadeau… enfin! Mes grands-parents m’ont donné une grosse boite et j’étais vraiment contente. Un gros cadeau!!! J’ai alors commencé à déballer la boite. C’était une boite de carton brune… Quand j’ai ouvert cette boite, il y avait une plus petite boite à l’intérieur. Pour un bon dix minutes, je me suis retrouvée à ouvrir boite… après boite… après boite, jusqu’à la toute dernière, une toute, toute petite boite. Je l’ai ouverte et quand j’ai vu ce qu’il y avait dedans, j’ai commencé à pleurer. Il y avait des larmes tout partout. J’ai commencé à crier comme une folle. J’avais eu des billets pour aller voir mon groupe de musique préféré en concert!!!! Aaahhh je ne pouvais pas le croire!

J’ai eu un sentiment tellement intense, j’étais si contente. Le plus beau pour moi est que s’est mon père qui m’a offert ces billets pour Noël. Je me souviens, je n’arrêtais pas de le tanner pour le convaincre de m’en acheter. Je peux être convaincante et avoir de bons arguments, mais il répondait toujours non! Je savais que ça n’allait jamais arriver, mais je continuais de le lui demander… Têtue la fille! Maintenant, j’ai finalement eu ce que je voulais depuis si longtemps. J’aurais tellement aimé que mon père soit présent avec moi pour ouvrir ce cadeau. J’espère que d’une manière ou d’une autre, il a pu voir ma réaction, et voir à quel point j’étais heureuse et que ce Noël, grâce à lui, était un de mes plus beaux!

J’ai terriblement hâte pour le concert. Je compte le temps qu’il reste… soit 58 jours, 36 minutes et 45 secondes pour les curieux!

J’espère que vous avez tous passé de belles fêtes entourés de vos proches, avec peut-être ce cadeau, petit ou gros, qui vous a fait crier tout comme moi!