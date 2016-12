La jeunesse dans les yeux

par

La grand-mère gourmande

Par Monica A. LeBlanc 8e année École Abbey-Landry

Durant la veille de Noël, Julie, une dame âgée de 60 ans allait visiter ses petits-enfants, Maude et Jacques. Elle adorait tellement les enfants, mais ce qu’elle adorait le plus était de manger. Cette dame aux cheveux gris bouclé mangeait tout le temps, surtout les gâte-ries et les biscuits. Elle avait la dent sucrée… Arrivée chez Maude et Jacques, Julie avait une faim de loup. Elle avait le goût pour un délice, quelque chose de merveilleux. Dans la maison, ça sentait l’odeur de la bonne pâte fraiche prête à être cuite au four. Les enfants avaient préparé des biscuits seulement pour le Père Noël. Elle enlève ses bottes ensuite son manteau puis, aide Maude à placer ceux-ci dans le four sans se brûler. Quelques mi-nutes plus tard, les enfants écoutent l’ordre de leur grand-mère et vont se préparer pour aller dormir très excités pour le lendemain. Quelques instants plus tard, Julie sort les biscuits. Par la suite, elle les place dans une assiette. Pour faire plaisir à ses petits, la grand-mère se met à les glacer, à les décorer et à saupoudrer de minuscules bonbons au-dessus. Tous terminés, elle y jette un coup d’œil d’un air gourmand avec ses minuscules yeux bleus ciel. Julie regarde les biscuits à nouveau. Elle a tellement le goût de les dévorer tout rond.

Peu de temps après, elle les mange avec rapidité. Sa faim s’était apaisée, mais elle avait tout mangé les gourmandises. Julie voulait seulement en manger quelques-uns. Elle se sentait tellement coupable.

Donc, Julie essaie de penser à une solution pour rempla-cer les gâteries qu’elle avait dévorées. Après quelques minutes, la grand-mère se décide de fabriquer d’autres biscuits au sucre et passer incognito sans que les enfants ne s’aperçoivent de rien. Alors elle court à l’armoire pour aller chercher tous les ingrédients nécessaires pour faire les gâteries. Elle réalise aussitôt qu’elle lui manquait de la farine…

Ensuite, une autre idée lui vient en tête, elle va utiliser un autre ingrédient pour remplacer la farine. Julie va voir pour un autre ingrédient. Elle sort le sel et l’utilise comme de la farine sans porter attention.

Lorsqu’elle les sort du four, Julie les goûte. La vieille dame avale sa bouchée puis fait une immense grimace. Son plan B n’a pas fonctionné.

En les jetant à la poubelle, Julie essaie de trouver une meilleure idée. Elle était désespérée. Elle ne voulait pas décevoir Maude et Jacques surtout pendant la veille de Noël. Tout d’un coup, la dame pense à une idée géniale. Elle téléphone à sa sœur Ginette et lui demande si elle avait l’ingrédient dont Julie avait vraiment besoin. Une minute après, la porte ouvre à toute vitesse et Ginette entre avec un sac de farine à la main. Déjà tout éparpillé sur la table, les deux sœurs se mettent à faire les biscuits au sucre d’une vitesse incroyable, puis Ginette les place dans le four. En les sortants, elles se mettent à les décorer. Ensuite, Julie place les biscuits dans une assiette et les mets délicatement au bord de la cheminée pour le Père Noël exactement comme les deux enfants le voulaient.

Finalement, Julie a arrangé sa gaffe puis, elle a passé inaperçue sans décevoir Jacques et Maude.