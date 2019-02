par

L’Association des LeBlanc est fière d’annoncer que la Fête des LeBlanc aura lieu le 17 août à Shédiac sur le site du festival, soit le lieu de cette même célébration en 1994. La réunion en 1994 fut celle qui regroupa le plus grand nombre de personnes de toutes les 35 réunions de familles acadiennes qui eurent lieu pendant les dix jours du Congrès mondial acadien. Ce rassemblement regroupa au-delà de 8000 LeBlanc et le comité souhaite répéter ce grand succès.

Des activités variées sont prévues pour cette journée, telles que l’ordre de Daniel LeBlanc. Établi en 2016 en Acadie par l’Association des LeBlanc, l’Ordre Daniel-LeBlanc a pour but de rendre hommage aux descendants et descendantes de Daniel Le-Blanc et de Françoise Gaudet, qui ont fait preuve du plus haut niveau d’excellence personnelle et de réussite dans un domaine quelconque, contribuant ainsi de façon extraordinaire à la bonne renommée de leur ancêtre. Les candidats admissibles sont les hommes et les femmes qui font partie de la progéniture de Daniel LeBlanc, y compris les personnes qui portent un nom de famille autre que LeBlanc, ceci pour quelque raison que ce soit. Les noms des candidats seront dévoilés au mois de mai.

Dans la même veine d’idée, des ateliers et des sessions généalogiques sont prévus afin de permettre aux gens de faire la recherche de leur parenté et de la filiation des personnes et possiblement découvrir de nouveaux liens familiaux.

En après-midi, des activités pour enfants telles que des jeux gonflables, de la peinture sur visage et un spectacle pour enfants sont prévues. Stephen LeBlanc et Jean Marc LeBlanc seront aussi présents pour divertir les participants.

Un souper théâtre au homard sera aussi à l’horaire à 17h et seulement 250 billets seront disponibles. Les détails seront dévoilés prochainement. Un alternatif de repas sera aussi offert.

Comme tout le monde à un lien de parenté avec un LeBlanc, un méga spectacle ouvert à tous les cousins et cou- sines des LeBlanc intitulé «Les Retrouvailles en Acadie» est prévu sous le chapiteau dès 19h afin de clôturer la plus grosse réunion de famille. À l’horaire, on retrouve : Bois Joli, 1755, Réveil, Hert LeBlanc, Rhéal LeBlanc et Laurie LeBlanc.

Les billets pour les événements sont disponibles dès maintenant sur le site internet www.leblanc2019.wordpress.com/ou bien sur Eventbrite.

Passe journalière (activité en après-midi) – 15$ + frais de billetterie. Passe journalière + méga spectacle – 36$ + frais de billetteries. Méga spectacle seulement – 30$ + frais de billetterie.

Pour les gens voulant vivre l’expérience VIP pour le spectacle «Les Retrouvailles en Acadie», communiquez avec E.L. Expert Gérance d’événement au 1-888-519-4448 ou bien retrouvailles_VIP@outlook.com.

Le comité organisateur est toujours à la recherche de bénévoles pour accomplir leur gros mandat. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous faire signe par courriel au info leblanc2019@gmail.com.