La diaspora acadienne à l’origine de la croissance d’une entreprise

par

Le tour opérateur Les Voyages DiasporAcadie inc. annonce l’expansion de l’entreprise en 2019 avec l’arrivée dans son équipe de Maxime Bourgeois, le nouveau directeur-adjoint. Cette expansion est largement attribuable à l’engouement des Acadiennes et Acadiens de par le monde, de découvrir leur culture et leur histoire.

Claude Boudreau, fondateur-propriétaire, est très heureux de souhaiter la bienvenue au nouvel associé. «Maxime est un grand voyageur, il détient une formation juridique et il a déjà travaillé avec plusieurs associations francophones, de dire M. Boudreau. Il apporte un bagage de connaissance et d’expérience qui profitera à DiasporAcadie pour son envolée.»

Natif du Village de Memramcook, Maxime Bourgeois a déjà habité au Mexique, en Bolivie et au Maroc. Il est aussi très actif dans sa communauté, ayant travaillé avec plusieurs organisations qui ont comme objectif la promotion de la culture acadienne et de la langue française. Son premier voyage d’accompagnement de groupe sera en Louisiane pour le Mardi Gras du 25 février au 7 mars 2019. Il a bien hâte de faire découvrir la Diaspora acadienne du sud aux voyageurs.

Les Voyages DiasporAcadie inc. est une entreprise ayant comme mission de faire découvrir la diaspora acadienne aux Acadiens, aux Cajuns, aux descendants acadiens et aux Acadiens de cœur. Elle organise des expériences de voyages en France, en Louisiane, sur la côte est des États-Unis (c.-à-d. Boston, Philadelphie, Maryland, Washington, etc.), en Acadie, à Saint-Pierre et Miquelon, à Terre-Neuve, aux Île-de-la-Madelaine et en Martinique. D’autres destinations sont aussi à venir.

Plus de 1000 personnes ont déjà voyagé avec DiasporAcadie et le tour opérateur se prépare à la venue du Congrès mondial acadien alors qu’il accueillera plus de 125 personnes en provenance de la Louisiane, de la France et des provinces maritimes.

Les Voyages DiasporAcadie est aussi à la recherche de responsables pour accompagner ses groupes à l’étranger et de guides touristiques locaux afin de développer son offre en Acadie. «Nous voulons ajouter d’autres personnes à notre équipe afin d’offrir des nouvelles expériences de voyages culturels et historiques aux qui veulent découvrir la Diaspora acadienne», de conclure M. Boudreau.