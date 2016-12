La croissance se maintient à Shédiac   Un budget de 11 564 377$ à été approuvé pour 2017

par

Pour une 16e année consécutive, le taux de taxe va demeurer inchangé à 1,4784$ pour chaque 100$ d’évaluation, alors que le conseil municipal a approuvé le 13 décembre un budget de fonctionnement général de 11 564 377$ ainsi qu’un budget de fonctionnement pour le fonds d’eau de 1 870 821$.

La ville poursuit donc sa croissance avec une augmentation de 3,09% de son as-siette fiscale qui est passée de 635 267 116$ à 655 048 850$ soit une augmentation de 19 781 734$ comparativement à 2016.

«Nous avons eu une année record au niveau des projets d’infrastructures, de confier le maire, Jacques LeBlanc, et notre croissance, bien que de plus en plus modeste, va nous permettre de continuer à investir dans ses infrastructures ainsi que dans les services que nous offrons à nos citoyens et citoyennes», de se réjouir M. LeBlanc.

Parmi les faits saillants du budget de 2017, notons une augmentation importante des couts de la GRC qui passent de 1 234 158$ en 2016 à 1 291 601$ en 2017 pour une augmentation de 4,65%. Il s’agit de la deuxième année consécutive que la ville connait une augmentation importante de ses couts de la GRC alors qu’en 2016 l’augmentation était de 5,86%.

La ville a également connu une baisse importante de son octroi inconditionnel en provenance de la province du Nouveau-Brunswick. Cet octroi est passé de 214 068$ en 2016 à 148 580$ en 2017 soit une diminution de 65 488$ (30,59%).

«Après une année de grands projets en 2016 soit la Phase I de la rue Chesley, le début des travaux du nouveau Centre des opérations municipales, des travaux sur plusieurs routes (Lino, Pascal-Poirier, Sackville, etc.) ainsi que des aménagements importants sur nos sentiers et parcs municipaux, dont le parc Pascal-Poirier et le parc Jubilee ainsi que le prolongement du sentier entre la rue Sackville et le chemin Ohio, nous allons poursuivre plusieurs grands projets en 2017, annonce le maire. Nous allons continuer avec la Phase II de la rue Chesley, compléter la construction du Centre des opérations municipales et entreprendre la troisième et dernière phase de réfection de la rue Main dans le cadre de notre projet de revitalisation du centre-ville» ajoute-t-il.

Augmentation de 3% de la taxe d’eau

Les tarifs d’eau augmentent de près de 3% ce qui représente un montant de 10$ additionnels et qui fera passer la facture d’eau de 345$ à 355$ par année. Cette augmentation vise à sécuri-ser des fonds en prévision d’importants investissements prévus au système d’eau de la ville.

La prudence est donc de mise

«Bien que la croissance se maintient, nous réalisons que les prochaines années seront de plus en plus difficiles. La ville doit continuer à mettre des efforts dans son développement résidentiel mais également et surtout dans son développement commercial, prévient M. LeBlanc. On doit continuer à garder le cap tout en étant conscient des défis que nous aurons à surmonter si l’économie demeure incertaine», de conclure Jacques LeBlanc.