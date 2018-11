La Coopérative de Shédiac remet 8050$ aux organismes locaux

par

La Coopérative de Shédiac a remis 8050$ aux organismes locaux. Nous reconnaissons, de gauche à droite : Georges Léger, président, Coopérative de Shédiac; Lynne Lavigne, Bon départ sport plus – école MFB (1500$); Raymond Lirette, Fondation Maurice Léger – Tournoi kickball (1000$); Lucille LeBlanc, comité social de Cocagne (2000$); Rhéal Hébert, Bon départ sport plus – école Grande-Digue (1500$); Isabelle Bourque, Place aux compétences (1000$); Guy Lavigne, Chevaliers de Colomb Shédiac (300$); et Sylvain Leclerc, Cyclo défi des Héros du cœur (750 $). (Photo : Gracieuseté)