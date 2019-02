La Coopérative de Shédiac remet 30 000$ à des organismes locaux

par

La Coopérative de Shédiac continue d’appuyer des organismes de la région et a récemment remis 30 000$ à certains d’entre eux. Nous reconnaissons : première rangée, de gauche à droite : Danika et Zack LeBlanc, Tournoi de golf Albert «Barr» LeBlanc. Deuxième rangée : Georges Léger, président IGA Coop Shédiac; Léonne Doiron, Église historique de Barachois (1000$); Cheryl DesRoches, Tour de l’espoir (500$); Kristal LeBlanc, Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Inc. (25 000$); Margot LeBlanc, Tournoi de golf Albert «Barr» LeBlanc (3000$); André Thériault et Nathalie Jones, Association des Scouts de Grande-Digue (500$). (Photo : Gracieuseté)