La Coopérative de Shédiac remet 17 000$ aux organismes locaux

Première rangée, de gauche à droite : Gabriel Bourque, GD Wouf (École de Grande-Digue – 1000$); Margo O’Brien, Fondation CHU Dumont (1000$); Garry Gallant, Course commémorative George Gallant (1500$); Norman Mercure, Rallye Motors Shediac Motorcycle Rally (1000$); Pierre Lambert, Fondation Mira Atlantique (1000$); Patricia Moody, SWWAT Conférence (500$); Dianna Goguen, Fonds de Secours au seuil de l’Espoir (3000$). Deuxième rangée : Brandon Fahey, Codiac Storm Lacrosse (1000$); Charles Richard, Tournoi de Golf Boishébert (500$); Gilles Cormier, Comité de loisirs Grande-Digue (4000$); Georges Richard, Handi Voile Inc (1000$ et Keith Allain, Comité organisateur Soccer provincial 16-18 (2000$). (Photo : Gracieuseté)