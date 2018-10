La Coop IGA de Dieppe appui P.R.O. Jeunesse avec un don de 10 000$

par

La Coop IGA de Dieppe, par le biais de leur Fondation des bâtisseurs (loterie Coop IGA 50/50), a présenté un cheque de 10 000$ à P.R.O. Jeunesse Dieppe dans le cadre de leur Marche en bas de laine Coop IGA, qui a eu lieu le 5 octobre dernier. La somme totale de leur contribution se monte à 130 000$ depuis les dernières neuf années. Sur la photo, Raymond Melanson, gérant du Coop IGA, présente le chèque aux membres et amis de P.R.O. Jeunesse à la fin de la marche. L’argent aidera des jeunes de Dieppe et Memramcook à participer à des activités sportives, récréatives ou culturelles qui, autrement, ne seraient pas accessibles à cause d’un manque de ressources financières. (Photo : Gracieuseté)