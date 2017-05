La compagnie Voyages Positifs a permis à Lorraine Auffrey de faire 100 voyages en 35 ans

par

Âgée de 84 ans, Lorraine Auffrey a franchi le cap des 100 voyages réalisés grâce à Voyages Positifs. Elle a d’ailleurs reçu un certificat, dimanche, lors d’un après-midi de retrouvailles pour les participantes et participants des Voyages Positifs qui célèbrent leurs 35 ans cette année.

«J’ai fait cent voyage parce que je suis une coureuse, explique Mme Auffrey en riant. On voyageait beaucoup mon mari et moi, mais quand il est parti, je me suis vraiment donné l’air. Je ne voulais pas rester seule à la maison. J’aime aussi les gens et on voit beaucoup de belles choses. On n’a pas besoin de s’occuper des détails. C’est vraiment agréable.»

«J’ai particulièrement aimé la Californie et l’Ouest canadien, dit-elle. Ce sont toujours de beaux voyages. J’aime aussi la prière le matin. Walter nous fait pleurer des fois. Il a toujours des belles pensées, des réflexions et ça agrémente le vo-yage. Il a un thème tous les jours et ça vient nous toucher au cœur. Tant que je pourrai voyager, je le ferai, tant que j’aurai la santé, je serai là. Mais sans Voyages Positifs et la présence de mon fils Paul (Auffrey), je n’aurais pas tant voyagé.»

Pour souligner les 35 ans de Voyages Positifs, Paul Auffrey et Walter Comeau ont organisé un spectacle dimanche lors des retrouvailles avec les Ukulady’s, un groupe de femmes de la Baie Sainte-Marie qui interprètent des chansons populaires accompagnées de leurs ukulélés. Le groupe Gadelle de l’Île-du-Prince-Édouard a suivi avec de la musique traditionnelle bien connue de leur région.