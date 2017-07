La Communauté rurale Beaubassin-est se dote d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années

par

Gilles Haché

Suite à des sondages, consultation avec le conseil municipal, des rencontres publiques, des rencontres avec les élèves et entrepreneurs, le consultant Jean-Guy Vienneau a présenté la version finale du plan stratégique aux membres du conseil, lors de la réunion publique de lundi le 17 juillet.

La vision qui a été développée est la suivante : La communauté rurale Beaubassin-est (CRBe) est une communauté rurale dynamique qui se démarque par son approche proactive et qui opère dans un milieu respectant l’environnement, le développement durable, le développement économique et le développement communautaire.

Comme mission : Le conseil de la CRBe offre un leadership qui répond aux besoins et aux attentes de la population et qui contribue à une qualité de vie exceptionnelle pour les citoyens.

Cinq priorités ont été établies: Image et visibilité de la communauté rurale Beaubassin-est. Pour y arriver, la CRBe possèdera une nouvelle image et de nouveaux outils promotionnels; la CRBe installera des panneaux sur la route 15 pour identifier la communauté et des enseignes pour guider les visiteurs vers les différentes attractions, régions, etc. et publiera un bulletin quatre fois par année pour informer la population sur les grands dossiers et sur les activités de la municipalité.

La deuxième stratégie prioritaire sera le développement économique et touristique en développant des incitatifs existants pour attirer de nouvelles entreprises dans la Communauté rurale Beaubassin-est et une zone commerciale sera identifiée pour permettre aux commerces de s’y installer; encouragera les entrepreneurs à investir pour avoir du logement diversifié dans la communauté rurale; un document expliquant ce qui existe comme expériences et services sur le plan touristique sera développés avec les intervenants touristiques.

La troisième stratégie concernera la gouvernance et la gestion et pour y arriver le conseil développera des politiques claires sur son rôle de gouvernance et sur le leadership qu’il doit jouer pour faire avancer la communauté dans les années à venir; le conseil examinera la structure actuelle (représentation par quartier) pour une formule mixte (conseillers généraux et conseillers de quartiers); le plan stratégique sera l’outil utilisé par le conseil pour déterminer ses priorités est ses actions.

Une autre stratégie priorisée sera le développement communautaire, culturel, artistique et sportif. Le travail consistera à appuyer les organismes et les centres communautaires dans leurs actions et leurs activités; faciliter la mise en place d’un regroupement des organismes et centres communautaires. La CRBe et le regroupement des organismes organiseront un festival de la nature ce qui mettra en relief les atouts naturels de Beaubassin-est.

Et finalement, le Plan rural sera élaboré et mis en œuvre par la CRBe; les différents aspects et politiques à propos du développement de la communauté (zone commerciale, centre-ville, protection de l’environnement et du milieu bâti, etc.) seront précisés.

Un plan de mise en œuvre sera élaboré ce qui guidera le personnel dans la définition des tâches et des projets à réaliser.

En bref… les activités soulignant le 11e anniversaire de la Communauté rurale Beaubassin-est auront lieu le jeudi 27 juillet de 16h à 19h. Il y aura BBQ, jeux gonflables et maquillage. Les prix d’excellence seront également présentés…cinq dossiers de lieux inesthétiques ont été réglés depuis l’embauche à temps partiel d’une agente d’application des règlements…Il n’y aura pas de réunion régulière au mois d’aout, la prochaine réunion est prévue le 18 septembre 2017 à 19h.