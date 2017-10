La Communauté rurale Beaubassin-est étudiera la possibilité de se doter d’un parc commercial

par

Gilles Haché

Le conseil municipal de la CRBe a mandaté les employés de la municipalité d’approcher quatre propriétaires de terrain dans la région de Pointe-à-Nicet, où sont déjà situées deux industries, dans le but de savoir s’ils seraient intéressés que leur terrain soient rezonnés commercial dans le but de regrouper plus de commerce.

Pour le conseiller André Bourque, «il serait intéressant de dire aux entrepreneurs qu’il y un lieu où l’on peut installer une entreprise dans Beaubassin-est, nous n’avons pas besoin d’acheter de terrain, mais plutôt de s’entendre avec les propriétaires pour que cette région soit désignée commerciale».

Une modification au plan rural qui aurait permis l’installation d’une tour de communication n’importe où sur territoire a été rejetée par le conseil, préférant garder l’option actuelle qui autorise l’installation d’une tour de communication dans trois zones seulement. Des citoyens du chemin Kinnear ont fait une présentation au conseil municipal pour leur dire que 24 résidences de ce chemin n’avaient pas accès à l’Internet haute vitesse ainsi qu’au câble et qu’en 2017 ceci n’était pas acceptable. Le conseil a promis de faire un suivi sur ce problème.

Une résidente de Boudreau-ouest a questionné le maire à savoir si une conseillère avait le droit d’utiliser son titre pour demander à un citoyen de quitter les lieux où sa roulotte était installée. La conseillère Sophie Landry avait été à la rencontre de la citoyenne pour lui dire qu’elle était conseillère de Beaubassin-est et qu’elle lui demandait combien elle avait payé pour y installer sa roulotte et de quitter les lieux. Elle a interrogé le maire pour savoir si un conseiller ou une conseillère avait le droit d’agir ainsi. La réponse du maire Ronnie Duguay a été de dire à plusieurs reprises on ne se mêle pas des chicanes de voisins. Même après avoir insisté, la réponse qu’elle a reçue était toujours la même, on ne se mêle pas des chicanes de voisins, ce qui ne répondait vraiment pas à la question posée.