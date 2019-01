La communauté de l’école Abbey-Landry vient en aide à une des siennes

par

L’école Abbey-Landry continue de démontrer sa générosité. Depuis l’an dernier, la communauté s’est mobilisée autour du projet pour venir en aide à la petite Destiny LeBlanc. La classe de première année de Destiny avait initié un projet pour amasser des languettes de cannettes pour contribuer à l’achat d’un nouveau fauteuil roulant pour leur amie de classe. Les élèves se sont investis dans le projet et ont vite vu que leur travail portait fruit. Les dons sont venus de partout et plusieurs dons anonymes importants ont fait en sorte que cet automne, le projet a réussi à dépasser leur objectif en amassant une somme de 10 628,65$. Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle initiative! Sur la photo, on aperçoit Destiny, entourée des personnes qui ont contribué au projet : sa famille, ses amies, Linda LeBlanc, titulaire de première année de Destiny; Carole Brideau, l’assistante de Destiny et Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry. (Photo : Gracieuseté)