La Commission sur la gouvernance organisera une journée de conférence en août

par

Les travaux de recherche de la Commission sur la gouvernance en Acadie, coprésidée par le constitutionaliste Pierre Foucher et l’avocat Bernard Richard, sont bien entamés et une première journée de conférence est prévue cet été. L’événement se déroulera à la Marina de Cocagne le vendredi 23 août 2019, en marge du Congrès Mondial Acadien.

«Je continue d’être impressionné par la qualité des discussions et des sujets de recherche qui animent les participants. Il est clair dans mon esprit que ces résultats devraient susciter beaucoup d’intérêt en Acadie, particulièrement dans le contexte des plus récentes données de Statistique Canada sur le déclin du français dans nos régions», déclare l’avocat Bernard Richard. «Dès qu’il nous sera possible nous commencerons à publier certaines informations. Pour le moment nous sommes en mesure de confirmer qu’une première journée de réflexion se déroulera dans l’ambiance détendue et chaleureuse de la Marina de Cocagne le 23 août prochain.»

Parmi les conférenciers invités il y aura le constitutionaliste et coprésident de la Commission, Pierre Foucher, qui en profitera pour situer le cadre constitutionnel canadien de toute démarche future recommandée. Le politicologue Christophe Trainel offrira une comparaison de différents modèles de gouvernance et d’autonomie régionale à l’international (en Belgique, en Italie et en Suède par exemple), alors que le sociologue Mathieu Wade brossera un tableau du nationalisme administratif en Acadie. La sociologue Michelle Landry présentera de son côté une revue des propositions d’autonomie en Acadie de 1970 à aujourd’hui.

L’intention de la Commission sur la gouvernance est d’enregistrer la conférence et de la diffuser par vidéo sur internet à toute personne souhaitant la suivre en direct. Des capsules thématiques des sujets abordés seront ensuite présentées sur le site web du Projet de l’Assemblée nationale de l’Acadie.

Les travaux de la Commission sur la gouvernance se poursuivront jusqu’à l’automne 2020. Elle a été mise sur pied en janvier par le Projet de l’Assemblée nationale de l’Acadie (ANA – anacadie.ca), administré par l’organisme sans but lucratif Nation Prospère Acadie. La prochaine priorité du Projet de l’ANA sera de mettre sur pied la Commission sur le territoire et la toponymie, qui aura à définir l’Acadie territoriale (les régions acadiennes) et non-territoriale du Canada atlantique. Ses travaux devraient débuter plus tard ce printemps.