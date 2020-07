La chute de dons du Vestiaire St-Joseph est maintenant fermée

(CL) – Ça n’a pas pris grand temps après l’ouverture du Vestiaire Saint-Joseph pour que les dons affluent à la chute. Mais elle est maintenant fermée car on a besoin de l’espace nécessaire pour que le personnel et les bénévoles puissent garder la distance physique à l’intérieur de l’entrepôt.

C’est évident qu’il manque d’espace pour accepter plus de dons. (Gracieuseté)





On vous remercie pour vos dons et comme toujours on est très encouragé par le fait que cette région soutient la banque alimentaire à tous égards.

«Votre immense soutien a créé un bon problème, de dire Mark LeBlanc, directeur général de l’organisme, mais il est important de s’assu- rer que notre personnel, nos bénévoles et notre communauté restent en sécurité.» Il n’y a tout simplement pas assez de place pour tous les dons d’articles dans l’entrepôt.

On vous demande également de ne pas laisser d’articles au Vestiaire, car on devra en disposer. Cela leur coûtera de l’argent qu’ils pourraient dépenser autrement en nourriture pour les moins fortunés.

Si vous souhaitez aider à financer le Vestiaire Saint- Joseph, veuillez magasiner au magasin. Trouvez ce trésor spécial et aidez-les à faire de la place pour rouvrir la chute.

La banque alimentaire accepte uniquement les dons de nourriture et des dons monétaires peuvent être effectués sur leur site Web via PayPal.