La chanteuse jazz Emilie-Claire Barlow lance la saison des fêtes au Capitol

Le Théâtre Capitol est fier de présenter Emilie-Claire Barlow, le vendredi 1er décembre prochain, à 20h. La première partie sera assurée par le chanteur néo-écossais Ian Janes.

Lauréate d’un Félix et de deux Prix JUNO, la chanteuse Emilie-Claire Barlow présente son spectacle Lumières d’hiver, en appui à son 12ème album, mais son premier album de Noël en français, qui fait suite au grand Winter Wonderland lancé en 2006.

Lumières d’hiver marque une nouvelle étape dans l’évolution musicale d’Emilie-Claire Barlow. Son spectacle bilingue propose un mélange éclectique de chansons hivernales et de chansons de Noël. Des immortelles River, I’ll Be Home for Christmas, Noël Blanc ou encore As-tu vu le Père Noël (Renée Martel) en plus de quelques surprises comme la version française de la chanson Hey Santa de Carnie et Wendy Wilson en plus d’une étonnante relecture de la pièce Combien de Noël de Tricot Machine.

Sur scène, Emilie-Claire Barlow et son fabuleux groupe sont reconnus pour donner d’exquises performances. Le répertoire de la tournée Lumières d’hiver / Winter Lights sera principalement composé de pièces tirées de ses albums les plus populaires (The Beat Goes On, Clear Day et Seule ce Soir) mais évidemment aussi de Lumières d’hiver et bien sûr Winter Wonderland. Humour, finesse, dextérité jazzistique et bien sûr, cette voix absolument délicieuse assureront une soirée magique à tous!

Première partie : Ian Janes

L’auteur-compositeur-interprète, guitariste et réalisateur Ian Janes, originaire de Darmouth, présente son quatrième album Yes Man, lancé en février dernier. Aussi à l’aise dans le rock que le folk ou le soul, Ian Janes offre avec ce nouvel album une musique intense où le groove, la mélodie et les arrangements démontrent un artiste en parfait contrôle de son art.

Les billets pour le spectacle d’Emilie-Claire Barlow sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol (811, rue Main, à Moncton). On peut également se les procurer en composant le (506) 856-4379 ou le 1-800-567-1922, ou encore sur le web au www.capitol.nb.ca.