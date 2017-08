La Chambre de commerce du Grand Shédiac organise sa deuxième Soirée Gatsby

par

Afin de souligner l’invention du jeu de mots croisés par l’inventeur Edward R. McDonald, la Chambre de commerce du Grand Shédiac organise sa 2e Soirée Gatsby, qui aura lieu le samedi 16 septembre au centre-ville de Shédiac. On invite les gens à s’habiller en tenue des années 1920 et de venir célébrer cette époque. Il s’agit également d’une collecte de fonds pour le tournoi de Scrabble qui aura lieu à Shédiac pendant le Festival d’automne de la ville.

Cette année, la Soirée Gatsby débute avec une exposition de voitures anciennes, de la musique et des activités de l’ancienne époque au Parc Pascal-Poirier à partir de 12h. Le point de départ de la Soirée Gatsby se fera à la Maison Webster, sur la promenade Riverside, entre 15h et 17h, pour ensuite se rendre au centre-ville en passant par la Maison Tait, l’Auberge Gabriele, le Restaurant Magico, la Coast, l’Hôtel Shediac, et Adorable Cho- colat. Les participants auront l’occasion de faire un arrêt aux sept différents endroits pour ramasser une enve-loppe contenant des lettres du jeu Scrabble. Les lettres auront la valeur du jeu de mots croisés inventé par Edward R. McDonald. La soirée se terminera à la Légion royale canadienne vers 21h pour déterminer les gagnants. On invite les gens à visiter les commerces participants pour les différents forfaits offerts dans le cadre de la Soirée Gatsby.

Les billets sont maintenant en vente. Le nombre de billets est limité.

Pour faire revivre cette époque à Shediac et pour reconnaître que la première personne à posséder une voiture à Shédiac était Monsieur Edward R. McDonald, une exposition de voitures anciennes aura lieu dans le Parc Pascal-Poirier de 12h à 15h.