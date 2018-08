La Chambre de Commerce de Memramcook se dote d’un plan stratégique

par

La rencontre du 5 juillet de la Chambre de commerce de Memramcook a permis aux personnes présentes de partager leurs opinions vis-à-vis la nouvelle vision «Un Memramcook fort et uni»; une mission «Contribuer au succès économique et social de notre communauté!» et des valeurs corporatives «Communauté – Solidarité – Progrès – Intégrité -Audace». Partager leur point de vue en ce qui concerne les «forces», les «faiblesses», les «opportunités» et les «menaces» de la communauté.

La chambre de commerce travaille maintenant afin de définir «Comment» elle va exécuter cette mission dans le cadre de ses valeurs fondamentales, en gardant en tête le sommaire de votre Analyse SWOT.

Plusieurs d’entre vous ne pouviez pas participer à la réunion du 5 juillet dernier, mais auraient aimé être présents. Pour ces derniers, il n’est pas trop tard pour envoyer vos commentaires ou vos suggestions à (ccmemramcook@gmail.com) ou à (ben@champoux inc.ca). C’est votre chance de vous faire entendre et de par- tager vos commentaires par rapport à cette vision, mission et valeurs, ainsi que vos idées par rapport à «comment devrions-nous exécuter notre mission?»