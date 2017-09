par

La Chambre de commerce de Memramcook recherche des nominations pour les quatre catégories suivantes :

- Prix Entrepreneur de l’année : L’entrepreneur de l’année prend une vision et en fait une réalité rentable et viable. Ce prix reconnaît quelqu’un de la communauté qui illustre et incarne la qualité d’un visionnaire et une volonté de prendre des risques. Il/elle a un engagement inébranlable pour l’excellence professionnelle, la croissance des affaires et un dévouement à l’excellence de sa communauté.

- Prix Entrepreneur philanthropique : Ce prix reconnaît les efforts et les succès d’un entrepreneur à apporter des contributions positives et significatives à notre communauté par le temps, les actions et le dévouement personnel et de leurs employés. Cet entrepreneur et son entreprise montrent sa compassion et jouent le rôle de modèle en supportant la communauté et ses projets, en démontrant une attitude positive et en s’efforçant de faire de notre communauté un meilleur endroit.

- Prix des jeunes entrepreneurs : Ce prix reconnaît les réalisations exceptionnelles d’un jeune entrepreneur âgé de 18 à 35 ans. Il est donné à un jeune leader communautaire qui illustre le mieux l’innovation grâce à sa perspicacité commerciale, affiche un haut niveau de sensibilisation sociale, culturelle et environnementale et s’engage dans des opportunités d’amélioration visant à promouvoir son portefeuille commercial.

- Prix Ambassadeur : Le prix de l’ambassadeur reconnaît les efforts inlassables d’un individu qui représente et encourage Memramcook et, ce faisant, partage avec d’autres l’histoire de notre communauté et ce qu’elle a à offrir. Cette personne réussie à améliorer le profil de Memramcook par l’intermédiaire de différents agents de changement (activités, engagement communautaire, travail personnel), ainsi change de façon positive la perception de Memramcook et de ses entrepreneurs et agit comme un citoyen extraordinaire, ici, un ambassadeur.

Veuillez s’il vous plait écrire une courte note décrivant pourquoi vous soumettez le nom de la personne et envoyez à nathalie.g.farrah@gmail.com avant le 22 septembre 2017.