La CBDC Westmorland Albert souligne 31 années de soutien aux entrepreneurs

par

La 31ième assemblée générale annuelle de la Corporation au bénéfice du développement communautaire, (CBDC) Westmorland Albert a eu lieu le 20 juin dernier à l’hôtel Four Points by Sheraton, à Moncton. La présidente du conseil d’administration, Stephanie Carver, a présenté les chiffres cumulatifs faisant état d’une présence continue et stable de soutien et d’accès à du capital pour les entrepreneurs en milieu rural. «Au long de ses 31 années d’existence, la CBDC a déboursé 57.3 millions de dollars en prêts commerciaux et autres programmes financiers à approximativement 2900 entreprises. Comme résultat, 5588 emplois ont été créés ou maintenus dans les comtés d’Albert et de Westmorland», a-t-elle déclaré.

«Dans la dernière année seulement, nous avons déboursé plus de 2.8 millions de dollars à 125 entreprises par le biais de prêts commerciaux ou du Programme d’aide au travail indépendant, a dit la directrice générale de la CBDC Westmorland Albert, Nathalie Gallant Ces entreprises ont ainsi réussi à créer ou à maintenir 188 emplois dans notre région.»

«Avec les plus de 6.6 millions de dollars investis par les entrepreneurs ou consentis comme levier d’autres prêteurs, c’est plus de 9.4 millions de dollars qui ont été injectés dans l’économie locale. Notre personnel a effectué 478 appels de suivi ou visites de site chez des clients des comtés d’Albert et de Westmorland, en plus de former 386 personnes», Mme Gallant a-t-elle poursuivi.

En conclusion, la présidente du conseil a remercié chacun des membres de l’équipe de la CBDC Westmorland Albert. Ella a en outre rendu hommage à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail pour leur soutien financier et leur engagement.

«Le conseil d’administration est un élément clé du succès qu’a connu la CBDC depuis 31 ans, a poursuivi Mme. Carver. Il s’agit de personnes d’affaires qui ont réussi et qui ont dû parfois prendre des décisions difficiles. Ils comprennent l’entreprenariat pour l’avoir pratiqué. Ils savent également que les établissements bancaires sont parfois intransigeants envers ceux qui partent en affaires. Les membres du conseil tiennent à aider d’autres entrepreneurs car ils ont leur communauté à cœur.»

Lors de l’assemblée générale annuelle de cette année, cinq membres bénévoles du conseil ont terminé leur mandat, soit Jim Bateman (Shédiac), Debbie Wiggins-Colwell (Dorchester), Darlene Teahen (Sackville), Ron Cormier (Memramcook) et David Kitchen (Salisbury-Petitcodiac). Quatre nouveaux membres ont été élus; il s’agit de Janice Doiron (Shédiac), Chris Patterson (Sackville), Brian LeBlanc (Memramcook) et Joyce MacDonald (Salisbury-Petitcodiac) La CBDC accepte encore des nominations pour combler le poste pour représenter Dorchester. Les autres membres du conseil sont Janice Laturnus (Shédiac), Ruth Bradford (générale), Chris Mackey (Sackville), Klaus Sudbrack (Port Elgin), Stephanie Carver (comté d’Albert) et Janice Ryan (Cap-Pelé).

Fondée en 1987, la CBDC Westmorland Albert est un organisme à but non lucratif qui offre une assistance financière et de la formation à des petites et moyennes entreprises des comtés de Westmorland et d’Albert. Les CBDC sont financées par le biais du Programme de développement des collectivités. Pour plus d’information, vous pouvez appeler la CBDC Westmorland Albert au (506) 532-8312 ou consulter le site www.cbdc.ca.