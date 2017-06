La CBDC Westmorland Albert souligne 30 années de soutien aux entrepreneurs

par

La 30e assemblée générale annuelle de la Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC) Westmorland Albert a eu lieu le 15 juin dernier à l’hôtel Four Points by Sheraton, Moncton, N.-B. Le président du conseil d’administration, Mario Cormier, a présenté les chiffres cumulatifs faisant état d’une présence continue et stable de soutien et d’accès à du capital pour les entrepreneurs en milieu rural. «Au long de ses 30 années d’exis- tence, la CBDC a déboursé 55,27millions de dollars en prêts commerciaux et autres programmes financiers à approximativement 2800 entreprises. Comme résultat, plus de 5400 emplois ont été créés ou maintenus dans les comtés d’Albert et de Westmorland», a-t-il déclaré.

«Dans la dernière année seulement, nous avons déboursé plus de trois millions de dollars à 133 entreprises par le biais de prêts commerciaux ou du Programme d’aide au travail indépendant, a dit la directrice générale de la CBDC Westmorland Albert, Nathalie Gallant. Ces entreprises ont ainsi réussi à créer ou à maintenir 223 emplois dans notre région.»

«Avec les plus de 4,6 millions de dollars investis par les entrepreneurs ou consentis comme levier d’autres prêteurs, c’est plus de 7,7 millions de dollars qui ont été injectés dans l’économie locale. Notre personnel a répondu à plus de 2200 demandes de renseignements et a effectué 499 appels de suivi ou visites de site chez des clients des comtés d’Albert et de Westmorland, en plus de former 350 personnes», Mme Gallant a-t-elle poursuivi.

En conclusion, le président du conseil a remercié chacun des membres de l’équipe de la CBDC Westmorland Albert. Il a en outre rendu hommage à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail pour leur soutien financier et leur engagement.

«Le conseil d’administration est un élément clé du succès qu’a connu la CBDC depuis 30 ans, a poursuivi M. Cormier. Il s’agit de personnes d’affaires qui ont réussi et qui ont dû parfois prendre des décisions difficiles. Ils comprennent l’entrepreneuriat pour l’avoir pratiqué. Ils savent également que les établissements bancaires sont parfois intransigeants envers ceux qui se lancent en affaires. Les membres du conseil tiennent à aider d’autres entrepreneurs, car ils ont leur communauté à cœur.»

Lors de l’assemblée générale annuelle de cette année, deux membres bénévoles du conseil ont terminé leur mandat, soit Mario Cormier (Cap-Pelé) et Serge Bourgeois (Memramcook). Un nouveau membre a été élu ; il s’agit de Conrad LeBlanc (Cap-Pelé). Le poste vacant pour Memramcook a été comblé par Ron Cormier qui était membre non désigné. Le poste qui demeure est donc maintenant non désigné. Les autres membres du conseil sont Jim Bateman (Shédiac), David Kitchen (Salisbury/Petitcodiac), Janice Laturnus (Shédiac), Ruth Bradford, Chris Mackay (Sackville), Klaus Sudbrack (Port Elgin), Stephanie Carver (comté d’Albert), Debbie Wiggins-Colwell (Dorchester) et Darlene Teahen (Sackville).