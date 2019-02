La campagne de financement «Jardin de connaissances 2018» porte encore ses fruits

par

Le Club Lions de Shediac reconnaît la contribution importante faite par la Bibliothèque dans la communauté et souhaite qu’elle soit toujours capable de répondre aux besoins de ses utilisateurs. Les membres du Club Lions réalisent aussi le besoin d’enrichir la «collection parentale» de cette dernière avec de nouveaux livres qui aideront les parents qui doivent aborder des sujets difficiles ou délicats avec leurs enfants (ex. deuil, séparation du couple, le cancer, etc.). Le 9 février dernier, Nora Boudreau, vice-présidente de la Commission de la Bibliothèque publique de Shédiac, et Gabrielle LeBlanc, gestionnaire de la Bibliothèque, acceptaient un don généreux de 1800$ de Gary Aucoin, président du Club Lions de Shediac. Sur la photo, on aperçoit, dans l’ordre habituel, Nora Boudreau, vice-présidente de la Commission; Gabrielle LeBlanc, gestionnaire de la Bibliothèque; et Gary Aucoin, président du Club Lions de Shediac. (Photo : Gracieuseté)