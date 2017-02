La Bibliothèque publique de Cap-Pelé Un lieu accueillant aux activités variées pour petits et grands

par

Hélène Le Pennec

Ouverte il y a plus de sept ans, la Bibliothèque publique de Cap-Pelé, située au 2638, chemin Acadie est un espace accueillant décomptant un total de plus de 1300 usa-gers d’après le rapport annuel de la bibliothèque de 2015-2016. Cette bibliothèque publique fait partie des 16 bibliothèques publiques dans la Région de bibliothèques Albert-Westmorland-Kent.

Michele-Ann Goguen, gestionnaire, nous indique ainsi que «la collection se compose d’un total de 19 654 livres (pour adultes et enfants), DVD, audio-livres et autres magasines». Avec un bel espace accueillant et lumineux, la Bibliothèque publique de Cap-Pelé souhaite proposer à ses usagers des activités variées pour les enfants comme pour les adultes. Toujours d’après le rapport annuel 2015-2016 la bibliothèque a proposé à ses usagers un total de 187 acti-vités qui ont accueilli 1 763 participants (adultes, jeunes et adolescents).

Ce samedi 11 février par exemple, la bibliothèque proposait pour les enfants de tous âges et leurs familles un bricolage libre autour du thème de la Saint Valentin. Comme Stéphanie Comeau, employée de la bibliothèque, nous l’explique, «pour chaque activité proposée, l’ensemble du matériel nécessaire au bricolage est fourni afin que les enfants puissent fabriquer un arbre à partir du contour de leur main et des cœurs de différentes couleurs pour composer les feuilles». Cette activité a réuni ce jour-là huit enfants qui ont eu le plaisir de fabriquer un beau bricolage de la Saint Valentin.

La Bibliothèque publique de Cap-Pelé propose aussi à chaque mardi soir à partir de 18h30 l’activité «Heure du conte familiale : prêt à lire», qui propose un programme d’apprentissage au-tour d’activités comme des histoires, des comptines, des bricolages ou encore des jeux, destiné aux enfants de trois à cinq ans accompagnés d’un adulte.

Vous pouvez aussi y trouver le Club de lecture men- suel jusqu’au mardi 21 février 2017 pour le mois de février avec une rencontre prévue de 18h30 à 19h30 autour du livre «Les apparences» de l’auteur Gillian Flynn.

Enfin les jeunes de 12 ans et plus peuvent aussi se retrouver le mercredi de 14h à 15h autour des «Mercredi farfelu». Ce mercredi 15 février par exemple la thématique est « Introduction aux circuits». Les activités de ce programme sont conçues «autour de l’idée d’éveiller l’intérêt des jeunes aux domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et des arts, ou STIMA», comme l’explique Stéphanie.

En complément des livres, DVD et autres documents, la Bibliothèque publique de Cap-Pelé met aussi à la disposition des usagers trois ordinateurs publics ainsi que des postes adaptés pour les adultes et enfants nécessitant un outil répondant mieux à leurs besoins.

Vous pouvez ainsi profiter de ce bel espace de lecture, d’apprentissage, de découverte et de partage le mardi de 13h à 17h et de 18h à 20h, et du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour répondre aux besoins de ses usagers la bibliothèque est désormais ouverte les samedis matins depuis peu.

Pour plus d’informations, téléphonez au (506) 577-2090 ou consultez le site internet de la bibliothèque ou leur page Facebook.