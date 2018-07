La 7e édition d’Acadie Rock promet à Moncton et Memramcook

par

Normand A. Léger

La 7e édition d’Acadie Rock promet d’être plus diversifiée, multidisciplinaire, internationale et avant tout représentative de l’Acadie plurielle et moderne alors que plus de 15 000 personnes sont attendues dans les rues de Moncton, du 11 au 18 août.

Le Centre culturel Aberdeen produit le festival et la programmation réunira près d’une centaine d’artistes. Deux partenariats ont été soulignés pour cette saison, celui du Festival de danse de l’Atlantique et l’autre avec Rivière de la Fierté. Le grand spectacle du 15 août sera le moment phare du festival pour célébrer la Fête nationale de l’Acadie. Les groupes sont Julie Aubé (Moncton), Vishtèn (Île-du-Prince-Édouard), Sweet Crude (Louisiane), Daniel Bélanger (Québec) et La Dame Blanche (Cuba). Le spectacle aura lieu au Parc Riverain et sera précédé d’activités familiales organisées devant le Centre culturel Aberdeen, dans le cadre d’une grande fête de quartier. Le traditionnel tintamarre, où la communauté acadienne invite les autres communautés culturelles de la grande région de Moncton à se joindre à elle pour souligner son attachement à l’Acadie et à la culture acadienne, débutera à 18h du Centre Aberdeen. Les participantes et participants sont invités à défiler habillés et maquillés aux couleurs de l’Acadie et munis de casseroles et autres objets pour faire du bruit jusqu’au Parc Riverain.

Le directeur artistique est Marc Chops Arsenault. «C’est un festival qui promet, on accueille des gens de partout et on veut montrer ce qui se passe ailleurs dans la francophonie, a dit Arsenault. L’Acadie est de plus en plus multiculturelle et avoir des gens d’un peu partout dans le monde est très bien. L’humour, qui a pris de l’ampleur en Acadie, sera en montre et nous sommes heureux d’accueillir Sweet Crude, de la Louisiane. Les jeunes d’Accros de la chanson sont capables et nous les avons invités au spectacle de soirée pour leur faire vivre cette ambiance avec des artistes chevronnés. On ne présente pas seulement de la musique traditionnelle, mais à saveur internationale, plus rock et de la musique expérimentale. L’Acadie, c’est toute sorte de musique. La soirée de la poésie est un partenariat avec les éditions Perce-neige. Il n’y aura pas de musique, mais seulement de la lecture. Les billets ne sont pas dispendieux pour les grands spectacles, mais certains ont été à guichets fermés l’an dernier. Notre aventure à Memramcook au Verger Belliveau promet également.»

Que ce soit dans la Salle Bernard-LeBlanc, sur la terrasse du restaurant Les Brumes du Coudeou au Verger Belliveau, le Festival Acadie Rock explorera de nouveaux espaces pour ses concerts, qui auront lieu tous les soirs entre le 11 et le 18 août. Une panoplie d’artistes de tous les horizons, aussi bien musicaux que géographiques, est attendue. La récente formation aca- dienne Tampaouvrira le festival avec les Moontuneset Dj Dick Daigle. On pourra voir lors des autres soirées Jourdan Thibodeaux et les Rôdailleurs (Louisiane) et Christine Melanson, présentés au Verger Belliveau, Jambinai (Corée), Simon Daniel, Fuudge (Québec), Comté de Clare (Nouvelle-Écosse), Les Hôtesses d’Hilaire, Track of Rocket Jacques Surette (Nouvelle-Écosse).

La Soirée humour revient pour une 3e édition consécutive et continuera d’affirmer l’existence d’une scène de stand up à Moncton. Julien Dionne, Solange LeBlanc, Martin Saulnier, Ryan Doucette et Yves Doucet seront les invités de cette soirée animée par l’humoriste Mélanie Beaulieu. Avec la soirée de poésie Gérald-LeBlanc, sept poètes acadiens et du Québec interviendront, dont Gabriel Robichaud, Georgette LeBlanc, Cindy Morais, Emilie Trudel, Marc Arseneau, Frederic Gary Comeauet Christian Roy. L’Acadie suit son COURT reviendra pour une 6e année avec ses faux documentaires, soient deux courts métrages produits en collaboration avec le Festival Acadie Rock dans le cadre des Séries FICFA.

Le festival offre un volet art visuel, dans le cadre de l’exposition célébrant les 40 ans de la Galerie Sans Nom: «La Papeterie : 40 ans d’art et d’édition». L’événement de clôture du 18 août sera aussi la soirée d’ouverture de la Semaine de la Fierté 2018. Présentée en collaboration avec Rivière de la Fierté, cette soirée se veut une célébration des communautés LGBTQ2+ et acadiennes et mettra en vedetteAllumett, Wangled Tebet Maud Geffray. La 13eédition du Festival de danse atlantique se tiendra également en même temps, du 10 au 18 août. Les gens auront plusieurs occasions de participer à des ateliers de danse. Certaines activités vont se dérouler simultanément avec Acadie Rock. Les détails sont au www.ciedansencorps.com.

Radio-Canada Acadie diffusera des parties du spectacle d’Acadie Rock en direct à l’antenne régionale d’ICI Radio-Canada Télé et à ARTV, le mercredi 15 août, de 21h à 22h30, ainsi que partout ailleurs dans le reste du pays plus tard en soirée. Visitez le www.acadierock.ca pour plus de détails.