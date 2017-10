La 27e édition du Salon du livre de Dieppe promet

par

(N.A.L.) – La programmation variée et animée de la 27e édition du Salon du livre de Dieppe a été lancée la semaine dernière en conférence de presse sous le thème «lire, imaginer et découvrir ».

Le Salon du livre de Dieppe, du 19 au 22 octobre au CCNB-Dieppe, propose la lecture comme moyen d’apprentissage, de détente et de loisir. Plus de 80 auteurs et auteures francophones d’ici et d’ailleurs et des milliers de livres sont au menu ainsi que des visites scolaires, des lancements, des rencontres littéraires, des conférences, des animations jeunesses et autres animations qui plaisent à un public de tout âge.

Le Salon propose deux soirées littéraires, «Fuites – les pipelines se couchent à l’est», mettant en vedette deux auteurs du Québec et deux de l’Acadie et la Soirée littéraire en compagnie de Monica Bolduc, Patrick Chiasson, Raoûl Duguay, Catherine Laratte, Rosette Pipar ainsi que Camilien Roy, en tant qu’animateur et auteur.

Plusieurs conférences seront présentées, la soirée avec Soeur Angèle et sa cuisine et Louise Lacoursière, écrivaine et animatrice culturelle et récipiendaire de plusieurs prix littéraires, qui prononcera une conférence intitulée L’amérindienne de la conception à la réalisation. Dans le domaine de l’histoire, André-Carl Vachon parlera de la déportation des Acadiens en Martinique lors d’un dîner-conférence en collaboration avec l’Association France-Canada.

Comme nouveauté, le Salon propose de prendre le lunch en assistant à une émission culinaire en direct avec Soeur Angèle, co-animée par Anne Godin, animatrice à Radio-Canada. Soeur Angèle participera à une causerie animée par Benoit Duguay et des membres de l’Université du troisième âge du Sud-Est.

Une activité de création est également au programme. Récits de vie partagés, est une activité de proximité par l’écriture et la création artistique par la réalisation d’une exposition itinérante constituée d’écrits, d’une bande sonore et d’objets créés et sélectionnés par les participants et participantes, qui est présentée en collaboration avec le Conseil provincial des sociétés culturelles.

Plus d’une quarantaine de nouveautés seront présentées pendant l’événement dont celles des Éditions de la Francophonie, des Éditions La Grande Marée et les Éditons Bouton d’Or Acadie, entre autres.

Des élèves du District scolaire francophone Sud pourront découvrir l’importante production littéraire jeunesse. À compter du mardi 17 octobre, la tournée scolaire avec une vingtaine d’auteurs débute dans les écoles. Plus de 80 animations sont prévues dans les 38 écoles, allant de la ville de St-Jean, en passant par les comtés de Kent, Westmorland et du Grand Moncton. Il y aura également 24 animations dans le District scolaire anglophone Est, les garderies et dans six bibliothèques publiques de la région.

Pour une sixième année, la Nuit à la bibliothèque de Dieppe permet aux jeunes de 8 à 12 ans de passer une nuit enchanteresse en compagnie de Catherine Bourgault, auteure de la populaire série OMG, de Pierre Labrie, auteur des populaires séries Salto et les 4super. Donald Violette, docteur en mathématiques et professeur titulaire au département de mathématiques de l’Université de Moncton, sera également présent.

Le public est attendu au Collège communautaire de Dieppe, du 19 au 22 octobre.