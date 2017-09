La 13e édition de la Tournée des arts se déroulera les 16 et 17 septembre

par

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de Shédiac annonce la 13e édition de La Tournée des arts de la baie de Shédiac, qui se déroulera les 16 et 17 septembre prochain de 10h à 17h. Cette année, 22 personnes participeront à la tournée qui est devenue un événement annuel auquel de nombreux visiteurs locaux et régionaux participent.

La tournée commencera avec l’artiste Brigitte LeBouthillier sur la rue Elphège à Shediac Bridge et l’événement se terminera sur le chemin Severin à Grand-Barachois avec l’artiste renommé Dave Skyrie. Entre ces deux points d’arrêt, il y aura 15 autres endroits à visiter et un large éventail d’artistes et d’artisans très talentueux seront sur place afin de présenter au public leurs créations artistiques faites à la main.

La carte du parcours est disponible au public sur le site Internet de la Ville de Shédiac au www.shediac.ca et sera également disponible dans les studios participants lors de la tournée et dans divers établissements de la région. Des renseignements sur la tournée, ses participants et la carte paraîtront dans les journaux locaux dans les jours précédant la date de l’événement.