Julie-Ann Michaud propose des recettes simples et pas chères pour les étudiants

Étudiante de quatrième année en nutrition à l’Université de Moncton, Julie-Ann Michaud vient de publier un livre de recettes électronique à l’intention des étudiantes et des étudiants.

Le lancement du livre intitulé «Je cuisine simplement» a eu lieu le mardi 17 janvier au Centre étudiant du campus de Moncton. «Il s’agit d’un livre en ligne alors c’est pratique et gratuit. On peut le consulter sur tout ce qui est électronique, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents», souligne la jeune auteure originaire de Clair, dans le nord-ouest de la province.

Ce projet de livre a été réalisé en partenariat avec la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) qui a ouvert en 2015 une banque alimentaire pour la clientèle étudiante du campus.

«J’ai été vice-présidente de la FÉÉCUM, alors j’étais au courant du projet de banque alimentaire. J’en ai donc discuté avec le président de l’époque, Pascal Haché, et on a trouvé que ce serait une bonne idée de faire un livre de recettes pour les étudiants. On donne des aliments à la banque alimentaire, mais les étudiants ne savent pas toujours comment les apprêter», explique Julie-Ann Michaud.

«Je me suis donc inspirée des aliments qu’on y retrouve. Les recettes sont vraiment simples et faciles, mais elles sont quand même variées. J’ai aussi choisi des aliments qui ne coûtent pas cher, dit-elle. Étant étudiante, je comprends bien cette nécessité. La grande majorité des recettes sont inventées de toutes pièces, sauf les recettes de desserts.»

«Mon projet de livre de recettes m’a permis de confirmer mon choix de carrière. J’aime la communication, la nutrition et la science des aliments. J’aimerais écrire des articles ou d’autres livres. Je souhaite aussi poursuivre mes études en arts culinaires après mes études de baccalauréat. J’ai d’ailleurs déjà commencé à faire de la recherche au sujet des écoles culinaires au Canada. Ce sera la prochaine étape.»

On peut consulter le livre de recettes de Julie-Ann Michaud, réalisé avec la complicité de la photographe Caroline Doucet, sur le site Web de la FÉÉCUM.