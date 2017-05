Journée santé réussie à Grande-Digue

par

Hilda Gagnon

Au début de l’année, le Club d’âge d’or de Grande-Digue s’est fixé un objectif: organiser des activités qui permettraient aux membres de maintenir une vie saine et active.

Pour y arriver, la première activité était une conférence sur «La bonne nutrition», suivie de douze semaines de «Chi-Gong » dirigé par Jean-Marc Cormier. Le vendredi 21 avril, nous avons eu notre Journée santé. Jean-Claude Cormier, directeur du programme Vie Saine et Active, a présenté Julie Boudreau, infirmière au CEPS de l’Université de Moncton (UdeM) dans le programme bien connu «Cœur en santé». Elle a expliqué, à l’aide d’un montage et d’un texte, les démarches à suivre pour profiter du programme offert par l’U de M, mais surtout les moyens à prendre pour se garder en forme et en santé.

Comme deuxième conférence, on a accueilli le Dr Clarence Jeffrey, professeur emeritus du Département de psychologie de l’Université de Moncton. Sa conférence avait comme thème «Comment gérer le stress», sans aucun doute un sujet de l’heure et très pertinent. À l’aide d’un montage, son bon sens de l’humour et son exceptionnel talent de pédagogue, Dr Jeffrey a bien défini ce qu’est le stress et surtout les moyens à prendre pour le gérer.

Pendant la pause-santé, les participant.e.s pouvaient visiter des kiosques, dont un sur la maladie d’Alzheimer et un autre de Solutions Innovatrices Inc. qui vend toute une gamme de machines pouvant aider les personnes vivant seules et ayant besoin d’aide et de sécurité à la maison. Une infirmière était présente et vérifiait le taux de cholestérol, la pression artérielle, le taux de sucre et le poids.

Si on juge le succès de ces activités par le nombre impressionnant de participants, l’objectif de notre Club d’âge d’or a certainement été atteint.