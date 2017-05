Journée Portes ouvertes des Services municipaux de la Ville de Shédiac

par

Hélène Le Pennec

Jeudi dernier, la Ville de Shédiac proposait pour la troisième année consécutive une journée Portes ouvertes au Centre multifonctionnel. Les services principaux de la ville étaient représentés comme la Bibliothèque publique, les services d’urgence tels que les pompiers, le secrétariat municipal ou encore des organisateurs du Festival du homard et le service des opérations municipales. Eco 360 était aussi invité à l’événement.

L’objectif de cette journée était de renseigner le public sur ce qu’il se passe à Shédiac. La ville se veut ouverte et transparente sur ses actions et ses activités et souhaite ainsi que ses résidents soient pleinement informés sur ce qu’elle peut offrir ainsi que sur les projets urbains en cours ou à venir.

«Environ 120 personnes se sont déplacées et la plupart d’entre elles sont sorties en ayant reçu l’information qu’elles recherchaient. On a principalement vu des personnes qui venaient se renseigner dans un cadre professionnel ou parce qu’elles sont engagées dans la vie économique de la ville, le public en général se renseigne par d’autres moyens comme sur les réseaux sociaux et sur internet», nous dit Michel Mallet, directeur adjoint de la vie communautaire de la Ville de Shédiac.

On pouvait ainsi, entre autres, trouver un stand de la Bibliothèque publique de Shédiac qui présentait l’ensemble de ses services et de ses activités accessibles à la communauté. «Nous avons un beau service pour aider les gens, en anglais ou en français, et aussi pour répondre à des besoins différents comme des personnes malentendantes ou aveugles. Tous les services sont gratuits, on veut que les gens utilisent le plus possible leur carte de bibliothèque que ce soit à la bibliothèque elle-même, ou en ligne», explique Gabrielle LeBlanc, gestionnaire de la bibliothèque. En effet, de nombreux services sont proposés aux lecteurs du plus petit au plus grand. Que l’on souhaite avoir le livre entre les mains ou téléchargé sur une tablette tactile ou encore livré à la maison, tout est désormais possible. Les nouvelles technologies sont maintenant partie prenante de ce type de services et il vous est possible de télécharger directement des livres depuis le confort de votre maison. Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec la Bibliothèque publique de Shédiac ou de consulter le site internet www.gnb.ca/bibliothequespubliques.

«Nous avons énormément de ressources gratuites en ligne et la bibliothèque offre aussi de belles activités comme un club de lecture pour les enfants l’été. Six cent cinq enfants étaient inscrits l’année dernière», d’ajouter Gabrielle LeBlanc. La bibliothèque publique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h, le jeudi de 13h à 20h et vous pouvez les rejoindre au 532-7014 pour plus d’informations.

Durant cette journée Portes ouvertes, le public pouvait aussi s’informer sur l’évolution des travaux en cours ou à venir comme ceux qui se déroulent actuellement sur le rue Main ou la construction du centre d’opérations municipales, qui sera terminé à l’automne. «Les gens viennent poser beaucoup de questions sur tous les projets de constructions qui se déroulent dans la ville et ils viennent voir à quoi ça va ressembler», explique Anne McGraw, directrice du Centre-ville de Shédiac et de la Chambre de commerce du Grand Shédiac.

Le programme officiel de la 68ème édition du Festival du homard a aussi été dévoilé. Il se déroulera du 5 au 9 juillet 2017 prochain. Une autre date à noter dans vos agendas, la cérémonie protocolaire de la célébration du 150ème anniversaire de la Confédération aura lieu le 1er juillet à 19h au Parc Rotary, avec la présence de Jacques Comeau, Jean et Félix Belliveau et le groupe Réveil. De nombreux événements à venir pour ces beaux mois d’été.