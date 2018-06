Journée graffiti au planchodrome  Un événement rassembleur organisé par un jeune de Shédiac

par

Hélène Le Pennec

Quand on a 12 ans et qu’un de nos lieux favoris est le planchodrome (skate park) de sa ville et surtout que l’on a des projets plein la tête, on espère bien faire profiter le reste de la communauté! C’est ainsi qu’un jeune de Shédiac, Jason Alex LeBlanc a partagé son projet afin de créer un événement rassembleur au sein de sa communauté. La journée graffiti se déroulait le samedi 13 juin.

Élève de septième année à l’école Mgr-François-Bourgeois, Jason Alex avait participé au concours «Maire d’un jour», mais n’avait malheureusement pas été retenu. Cela n’a pas arrêté ce jeune puisque son projet a tout de même retenu l’attention de la Ville de Shédiac. Avec l’appui de Michel Mallet, en charge de la vie communautaire de la ville, Jason Alex a eu l’opportunité de préparer et d’organiser l’événement. L’objectif, créer une journée de rassemblement afin de décorer le planchodrome de la ville avec des graffitis, tout cela avec l’aide de l’artiste Daniel Benoit.

«Je voulais faire une journée de graffiti contre les drogues pour rendre le parc plus beau et agréable, dit-il; puis deux mois passés j’ai commencé à prendre les idées et à les mettre en forme. Nous avons eu beaucoup de monde à l’événement, je dirais environ quatre-vingts personnes», rajoute-t-il.

Déjà vandalisé

Malheureusement c’est avec un point de regret que Jason Alex nous parle de son projet qui pour lui a «presque fonctionné». En effet, à la suite de l’événement, il a tristement appris que le parc à roulettes avait été vandalisé et que les graffitis créés par les jeunes avaient été détériorés.

Ce qu’il est important de retenir ici c’est l’investissement d’un jeune pour sa communauté et son entourage. Des projets de cette envergure demandent un grand investissement et à 12 ans il faut avoir la tête bien posée sur les épaules et avoir de la générosité à revendre.

«J’ai aussi été beaucoup aidé pendant l’événement par des amis Alexandre Breau et Noah Montreuil et je voudrais vraiment les remercier. J’espère reproduire ce projet peut-être à une autre place l’année prochaine pour que l’on ait une belle place où aller», nous dit Jason Alex. Incroyable de voir qu’à 12 ans ce jeune connait déjà son plan de carrière et c’est vers la création de sa propre entreprise de bicyclettes et de matériel de bicyclette que Jason Alex espère s’orienter dans les années à venir. Bravo à ces jeunes qui s’investissent dans leur communauté, bravo à Jason Alex et ses amis pour ce beau projet!