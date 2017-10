Journée familiale à l’Écoparc de Cormier-Village

par

En ce bel automne, Vision H2O et Nature NB ont organisé une journée familiale au Centre culturel et sportif de Cormier-Village, le samedi 14 octobre. Il y a eu une randonnée guidée dans les sentiers avec le club des ami.e.s de la nature du Sud-est du N.-B., des activités pour les enfants, des activités de peinture ainsi qu’un BBQ. Une vidéo promotionnelle a été produite à l’occasion du Canada 150 pour le concours #manaturenb. Vision H2O aimerait remercier les participants et spécialement les bénévoles Louise et Dave Hartley, Laurie McGraw et Émery Léger. (Photo : Gracieuseté)