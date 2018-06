Journée d’entraide communautaire au Jardin communautaire

par

On a besoin de la participation de bénévoles

Le Jardin communautaire de Shediac et Banlieues invite tout le monde à prendre part à la journée d’entraide communautaire de «Centraide» au jardin communautaire, situé au 265, rue Breaux Bridge, Shédiac, le 8 juin entre 9h00 et 17h00. Nous avons besoin de votre aide pour nettoyer les parcelles existantes pour les clients de la banque alimentaire locale.

Le projet du 8 juin nous permet également de nettoyer les lopins surélevés, planter des arbres fruitiers supplémentaires, préparer le jardin de méditation, nettoyer les sentiers entre les parcelles, ajouter de la paille et retirer la vieille clôture! L’ampleur de tout ce travail exige une main-d’œuvre massive, avec la participation de centaines de bénévoles dévoués, remplis de l’esprit communautaire.

Cette journée d’action communautaire, qui réunira plus de 200 personnes, comprend les bénévoles de Centraide et beaucoup d’autres de la région de Shédiac, de nombreuses équipes de travail. Nous allons fournir l’alimentation nécessaire pour la journée, premiers soins sur site en comptant sur l’aide de plusieurs personnes ressources et des entrepreneurs qui offrent leurs services gratuitement.

Il y a beaucoup de manières que vous pouvez aider: Avec votre contribution monétaire ou en nature, de services ou de la nourriture, nous pouvons satisfaire tous ces besoins et ainsi faire de cette journée un immense succès! Si vous souhaitez vous joindre à nos bénévoles lors de cette journée, nous serons sur le site au 265, rue Breaux Bridge, entre 9h à 17h en pleine activité! Beau temps mauvais temps!

En plus d’offrir des parcelles aux personnes dans le besoin et des légumes frais à la banque alimentaire, le jardin communautaire présente durant toute l’année des sessions d’apprentissage. Nous comptons sur l’aide de bénévoles extraordinaires, un comité de direction très dévoué, des partenariats avec la paroisse St-Joseph, le diocèse de Moncton, la Ville de Shédiac, la communauté CRBE, les Chevaliers de Colomb ainsi que plusieurs autres organisations dans la région. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 531-0252. On vous remercie au nom de tous nos membres pour votre aide!