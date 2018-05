Journée de nettoyage communautaire à Beaubassin-est

par

Beaubassin-est organise sa 6e Journée de nettoyage communautaire le samedi 26 mai en avant-midi. Certains organismes et groupes ont déjà accepté de prendre cette activité en main et de l’organiser dans leur région, mais on cherche toujours des bénévoles pour faire un grand nettoyage dans la communauté.

La municipalité fournira tout le matériel pour faire le nettoyage (sacs, gants, vestes de sécurité, eau) et organisera le ramassage des ordures, en plus de fournir un repas à la pizza le midi. Les organismes et groupes intéressés à participer à cette activité doivent contacter Kevin Caissie, animateur communautaire, dès que possible, à kevin.caissie@beaubassinest.ca ou au 961-4466.