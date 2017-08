Journée communautaire pour toute la population de la grande région de la communauté rurale Beaubassin-est

par

L’Grand bazar-à-choix en est à sa 8e année de fête communautaire. Cette journée se passe à la Salle Grand-Barachois au 1455, Rte 133, à Grand-Barachois.

Une rencontre qui encourage toute la famille à venir partager des belles activités au goût acadien.

Nous allons accueillir des artistes et artisans avec leurs nouvelles créations bien faites à la main, des menuisiers, des joaillières, des peintres, des couturières, des tricoteuses et du travail fait au crochet.

Plusieurs activités pour les enfants seront offertes gratuitement : table de bricolage avec peinture sur canvas, sur les pierres du bonheur et sur des coquilles. Une maquilleuse viendra décorer les petits visages. L’auteure Émerise Nowlan sera présente avec ses livres et fera la lecture à partir de 10h.

La Maison d’édition Bouton d’or va offrir ses nouvelles publications de livres pour enfants. Une bonne occasion pour se procurer des livres en français pour cadeaux de Noël ou autre occasion.

Les pompiers volontaires qui servent la communauté rurale de Beaubassin-est seront présents avec leurs conseils de prévention des incendies. Ils vont encourager la participation des enfants dans la visite du camion, faire des petites compétitions avec les tuyaux d’arrosage et le mannequin.

Louise Albert et Reg Roy, métis, vont offrir des chants autochtones et jouer leurs tambours sous le grand chapiteau. La musique va se continuer dans la Salle Grand-Barachois avec Danny Vienneau, chant et guitare, à 10h30 et Martha Pitre, violoniste, à 13h.

Les moins jeunes pourront apprécier l’exposition de voitures antiques préservées par des adeptes locaux. Le jeux de «plunger toss» sera présenté par les Chevaliers de Colomb.

La journée ne serait pas complète sans de la bonne bouffe : poutines râpées, fricot, pizza, breuvages et pâtisserie fait à la main.

Notre journée vise à encourager les rencontres de la population, à favoriser les coutumes acadiennes dans la région.

Pour plus d’information, visitez la page Facebook : L’Grand bazar-à-choix.

Pour des renseignements supplémentaires : Marlene Dugas, présidente du comité organisateur au 532-9005 ou par courriel à marl.dug47@gmail.com; ou Patsy Ouellette au 577-6517.