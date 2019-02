Jour de la Famille à Dieppe, une journée aux plaisirs d’hiver sous le soleil!

par

Hélène Le Pennec

Quoi de plus parfait en ce 18 février, jour de la Famille, que de profiter du beau soleil que mère nature nous offrait lundi? Une température pas trop glaciale, un soleil qui brille, des activités organisées à l’extérieur tout comme à l’intérieur et voilà des petits et grands ravis de passer du temps de qualité, en famille ou entre amis.

En cette deuxième journée de la Famille, nouvelle journée ajoutée au calendrier des Néobrunswickois.e.s en 2018, la Ville de Dieppe organisait de multiples activités à travers la municipalité. Si l’on souhaitait plutôt se retrouver au chaud, le centre aquatique et sportif de la ville offrait un bain public au prix spécial de 2$ par personne de 10h à 11h30. DJ Madness était aussi présent sur place pour le bain public de l’après-midi, pour une nage dans une belle ambiance. Il était aussi possible de se rendre patiner à l’aréna Centenaire aux horaires de patinage préscolaire ou de patinage public.

Pour les amoureux de la nature et les désireux de passer du temps à l’extérieur sous un beau soleil la municipalité de Dieppe organisait des activités divertissantes au parc Rotary. Sur place on pouvait ainsi profiter d’une balade en traineau à travers les sentiers du parc ou encore de la peinture sur neige, en plus des activités habituelles comme le parc de jeux pour enfants, la piste de luge ou encore les patinoires extérieures. Pour les plus gourmands, la ville offrait du chocolat chaud ainsi que des guimauves à faire griller autour du feu.

Difficile donc de rester à la maison en cette belle journée de congé et de nombreuses familles s’étaient d’ailleurs donné rendez-vous afin de profiter des plaisirs que nous offre cet hiver. Même si parfois celui-ci nous joue des tours, il aura donné aux Néobrunswickois et Néobrunswickoise une belle deuxième journée de la Famille! Nous espérons ainsi que vous avez passé du temps de qualité en famille ou entre amis.