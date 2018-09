Josée Doiron sera honorée par les gens de son village

par

Le dimanche 9 septembre prochain, le Village de Cap-Pelé organise une réception pour souligner l’accomplissement de Josée Doiron, qui s’est méritée une médaille d’or au Championnat Nationale de Ringuette, qui a eu lieu au Manitoba, en avril 2018.

En tant que joueuse, Josée a fait partie de l’Association de la ringuette pendant plus de 20 ans, donc cette médaille d’or vient couronner tous les efforts qu’elle y a contribué. En plus de son gabarit imposant, Josée possède également un talent indéniable au niveau du maniement de l’anneau et elle a un très bon sens du jeu. Josée est une grande leader avec énormément de détermination alors ce n’est pas étonnant qu’on retrouve le symbole C pour capitaine sur son chandail d’équipe.

En plus de son implication comme joueuse, Josée est entraîneure de ringuette pour les plus jeunes joueuses qui évoluent au sein de l’association de ringuette. À quelques reprises, elle a reçu des mentions spéciales pour son dévouement au développement de la jeune relève. Entre autres, en 2011, son équipe a participé aux Jeux du Canada et une autre équipe a aussi participé à un Championnat Nationale de Ringuette en 2017. Évidemment, Josée est une passionnée de ce sport.

Le maire Serge Léger et les membres de son conseil seront sûrement sur place pour féliciter et accompagner Josée lors de cette célébration. Selon le maire, ce n’est pas à tous les jours qu’une athlète d’une communauté rurale atteint le niveau natio-nal dans son sport et c’est toute la communauté qui se doit d’être très fière de Josée.

Cette réception aura lieu à l’édifice municipal, ce dimanche 9 septembre, de 14h à 16h, et le public est invité à y assister en grand nombre. Prenez donc le temps de venir offrir votre appui à cette jeune athlète de chez nous!