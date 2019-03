Jordan Henri et Samuel Bourque raflent l’or

par

Normand A. Léger

Samuel Bourque et Jordan Henri ont chacun remporté l’or lors du championnat national d’athlétisme en salle Hersey tenu au Complexe sportif Claude Robillard, à Montréal en fin de semaine.

Il y avait plus de 660 athlètes d’inscrits. Jordan Henri a été le plus rapide au 60m et au 200m pour rafler deux médailles d’or. Samuel Bourque a remporté l’or au poids. Erin Vringer a été la plus rapide du 800m.

Voici les résultats des athlètes du Sud :

Filles

Erin Vringer 2e 1200 m; 1re 800m; Amélie Cormier 3e 1500m; 2e 3000m; Erika Desprès 16e 60m; Erika Blackmore 14e 60m; Emily Doucet 8e 400m; 5e 800m; Janelle Allanach 9e 400m; Amelia Reid 3e saut en hauteur; Jocelyne Allanach 4e poids; Kiersten Hicks 4e saut en hauteur; ASEA 3e relais 4X200m avec Janelle Allanach, Erika Blackmore, Emily Doucet et Shelby MacIsaac.

Gars

Micah Landry 3e 1200 m; 4e 800m; Andon Morneault 12e 1500m; François Richard 3e 1500m; Tristan Morneault 5e 1500m; Jonathan Roy 6e 1500m; 7e 800m; Gabriel Gagné 14e 60m; William Patterson 17e 60m; Brandon Haché 9e 60m; Jordan Henri 1er 60m (,7s) 1er 200m (22s34); Owen Enstrom 15e 400m; 10e 800m; Max Mazerolle 5e saut en longueur; 4e 60mh; 5e poids; 6e saut en hauteur; Austin Wambolt 11e saut en longueur; Samuel Bourque 1er poids (14m93); 4e marteau; ASEA – relais 4X200m 2e avec Gabriel Gagné, Max Mazerolle, Austin Wamboldt et Brandon Haché.