Jean-Claude Bertin brigue un poste de conseiller à Shédiac

Jean-Claude Bertin a décidé de poser sa candidature pour le poste de conseiller municipal pour la Ville de Shédiac, en vue de l’élection complémentaire du 10 décembre prochain.

«Je connais bien la Ville de Shédiac, de dire celui qui a été à l’emploi de la Coopérative de Shédiac pendant 31 ans, dont les 17 dernières années à titre de directeur général. Les gens m’ont approché, de dire M. Bertin, et je suis allé à des réunions du conseil pour voir comment ça se passait. J’ai travaillé avec un conseil pendant toutes mes années à la direction de la Coopérative, alors j’ai une bonne idée du travail qu’on doit faire.»

Étant à la retraite depuis quelques années, Jean-Claude Bertin veut se dévouer et travailler avec les gens de la communauté et être à l’écoute de leurs préoccupations. «J’ai toujours aimé le public, dit-il, et je veux continuer à donner à la municipalité.

«Je suis prêt à mettre tous les efforts nécessaires pour assurer la continuité du développement de la municipalité, dit-il. Shédiac est une ville en croissance qui a beaucoup de potentiel et beaucoup de gens sont prêts à investir dans le développement. Il faut les encourager.»

Bertin est membre du conseil d’administration du Vestiaire Saint-Joseph et il a siégé aux conseils d’administration de Centreville Shédiac, de la Chambre de commerce du Grand-Shédiac et du Club Rotary de Shédiac.

Conjoint d’Ann Pitre, il est le beau-père de deux enfants, Mike et Lisa et grand-père de quatre petits-enfants. Il est diplômé de l’école Secondaire de Bathurst.

On peut rejoindre M. Bertin par courriel à : bertinjc11@gmail.com ou au 531-8994.