par

Trois cent vingt bénévoles participent à sa préparation

Gilles Haché

Les bénévoles étaient nombreux pour prêter main forte à la préparation du Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues, vendredi dernier.

Cent vingt bénévoles de Rogers, 25 de Loto Atlantique, 30 élèves de l’école M.-F.-B., 10 employés du Centre des pensions, des membres du conseil municipal et les Chevaliers de Colomb ainsi que les pompiers, sans oublier les membres du comité et d’autres bénévoles ont travaillé à mettre en place 50 lots individuels, de nouvelles boites surélevées, une pergola, six jardins de fines herbes.

Pour la présidente Odette Babineau, «la réponse des bénévoles a été fantastique, malheureusement la pluie est venue interrompre le travail de ces généreux bénévoles, mais lundi matin les Chevaliers de Colomb de Shédiac étaient à la tâche pour terminer les aménagements nécessaires.»

Pour ceux que ça intéresse, il y a encore quelques lopins de terre disponibles. Pour plus d’information : 531-0252.